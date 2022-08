bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Wie sagt man einer Person, dass sie NULL Empathie hat?»

Frage von Sonar:

Hallo zusammen,

wie würdet ihr einer Person sagen, dass sie die empathischen Fähigkeiten eines Ziegelsteins hat? Diese Person antwortet auf Fragen zu ihrem Befinden, Leben, etc. generell mit einem einzelnen, kurzen Satz.

Sie erzählt grundsätzlich nichts von sich, wenn man nicht explizit danach fragt. Die Person erzählt nur über das spezifische Thema, zu dem man gefragt hat und fügt von selbst nichts hinzu.

Die Person fragt auch nie nach, wie es einem geht, aber betont dennoch, dass Kontakt erwünscht und gewollt ist, meldet sich aber nie von sich aus.

Zudem beleidigt die Person andere «unabsichtlich» ohne zu überlegen (weil eben, null Empathie), aber wiederholt. Auch meidet sie jedes (!) emotionale Thema.

Wie würdet ihr die Person darauf hinweisen?

