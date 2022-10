bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Habe mich wegen einer anderen Frau getrennt – und die hat jetzt Schluss gemacht»

Frage von Ronny:

Mir ist, glaube ich, genau das passiert, was man unter «Karma» versteht. Ich habe meine Freundin mit einer anderen Frau betrogen. Dann hat sie es herausgefunden und wollte es nochmal probieren. Aber ich hatte mich mittlerweile in die andere Frau verschossen und mich dann nach 6 Jahren von meiner Freundin getrennt – für die andere. Die Neue hat mir auch gesagt, dass sie mit mir zusammen sein will. Und dann, 2 Wochen später … hat sie mit mir Schluss gemacht. Wegen eines anderen Typen.

Was soll man dazu noch sagen … ?

Soll ich es jetzt vielleicht nochmal bei meiner Ex probieren? Die jagt mich vermutlich direkt wieder weg, aber ehrlich gesagt, hätte ich gar nie Schluss machen sollen … Hm.

Habt ihr eine Idee, wie ich sie wieder zurückbekommen kann?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!