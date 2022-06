bild: shutterstock / watson

«Zählt Sex mit einer Prostituierten für euch als Fremdgehen?»

Frage von Thommo:

Liebe Community

Meine Frage ist etwas provokativ, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Das mit dem Fremdgehen sieht ja jeder ein bisschen anders. Meine Hauptfrage ist eigentlich: Zählt Sex mit einer Prostituierten tatsächlich als Betrug?

Im Prinzip geht es ja wirklich nur um Sex, eine Dienstleistung in dem Sinne – und das war's dann auch. Umgekehrt fände ich es auch nicht schlimm, wenn das meine Freundin machen würde. Nur hat sie halt weniger diese Möglichkeit, einfach in ein Bordell zu gehen. Wenn sie für «nur» Sex einen Typen kennenlernen «muss» im Ausgang etc. ist das für mich dann schon wieder was anderes ... Das ist ja dann nicht einfach irgendwohin gehen, im Wissen, dass ich jetzt für Sex bezahle und wieder gehe. Das ist Flirten, jemanden aufreissen, Sex haben – und vor allen Dingen nicht dafür bezahlen.

Wie seht ihr das? Unterscheidet ihr zwischen Emotionen und nur Sex oder ist das alles dasselbe? Fremdgehen ist Fremdgehen?

