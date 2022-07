bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich finde ihn irgendwie zu nett – trotzdem eine Chance geben?»

Frage von Carla:

Hallo!

Vor Kurzem habe ich über meine Mutter (ja, ich weiss.. haha) einen Mann kennengelernt. Er arbeitet mit ihr zusammen und sie hat immer gesagt, der wäre so nett, ich soll doch mal vorbeikommen und mit ihm Kafi trinken. Jetzt war ich letztens mit meiner Mutter Zmittag essen und als wir zurück in ihr Büro sind, stand er per Zufall da und sie hat uns einander grinsend vorgestellt und noch ein paar dumme Sprüche gemacht. Ihm hat sie offenbar auch schon von mir vorgeschwärmt. Tatsächlich fand ich ihn auch noch attraktiv, so auf den ersten Blick einfach ein netter Typ!

Meine Mutter hat ihm dann meine Nummer gegeben und er hat sich bei mir gemeldet. Wir gingen etwas trinken und verstanden uns gut. Er war sehr zuvorkommend und höflich. Halt eben einfach ein netter Typ. Aber irgendwie ist nichts bei mir passiert. Ich hatte mehr das Gefühl, ich gehe mit meinem Bruder etwas trinken ... Er ist irgendwie einfach ... zu nett? Das klingt voll hohl, ich weiss. Ich will auch gar keinen «Bad Boy» oder so. Aber er ist so komplett ohne Ecken und Kanten und sehr darauf bedacht, dass er gut rüberkommt.

Ich hab ihn dann nochmal getroffen und er hat sich wieder extrem angestrengt, «alles richtigzumachen». Türe aufhalten, immer mega konzentriert zugehört, tausendmal nachgefragt ...

Soll ich ihn nochmal treffen oder auf mein Bauchgefühl hören und sein lassen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!