«Mein Freund schrieb mit einer anderen, als es zwischen uns nicht gut lief»

Frage von Cecile:

Übertreibe ich? Mein Freund und ich sind seit bald 2 Jahren zusammen. Im letzten halben Jahr lief es bei uns nicht so gut – ich reagierte jeweils übertrieben auf nichts. Bis es nun den Knall gab und er sich fast verabschiedet hat. Habe mir dann Hilfe geholt und nun die Diagnose eines Burnouts bzw. Depression bekommen. Mittlerweile ist es um einiges besser und auch in unsere Beziehung läuft es perfekt.

Leider hat mein Freund in der Zeit, in der es nicht so gut lief, jemand anderes kennengelernt – im Fitnesscenter (auch wir lernten uns dort kennen). Dies geschah, als ich eben ein paar Wochen nicht dort war.

Mit dieser Dame schrieb er nun einige Wochen lang und wie sich nun herausstellte teilweise täglich und stundenlang. Auch als es bei uns in den letzten Wochen sehr gut lief, schrieb er noch oft. Seiner Aussage zufolge sei es nur eine Kollegin, er hätte auch nie ein Kribbeln gehabt.

Tut man dies denn? Kaum drehte ich ihm den Rücken zu, wurde das Handy gezückt?

Der Kontakt sei nun praktisch abgebrochen. Als ich fragte, weshalb, hiess es erst, dass sie sich nicht dazwischen drängen wolle. Und er den Kontakt auch meinetwegen abgebrochen hätte.

Neuerdings hiess es auch, dass es sich etwas ausgelaufen habe.

Meine Vermutung ist auch, dass sie lange nicht wusste, dass er eigentlich gebunden ist (da ich lange nicht im Fitness war). Er fragt sich natürlich auch, weshalb ich mir dauernd Gedanken mache, er sei ja immer noch bei mir (trotz meiner Eifersucht etc.). Es bleibt trotzdem ein ungutes Gefühl. Hat dies mit meiner Depression zu tun? Wie geht ihr dabei mit so etwas um? Eifersucht, Verlustangst, Kontrollwahn? (Ja, ich war / bin beim Psychologen – diesen Rat brauche ich nicht).

