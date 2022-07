bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Er denkt, ich stehe auf ihn – dabei bin ich einfach nur nett ...»

Frage von «Sanni»:

Hoi zäme

Bei der Arbeit gibt es einen Typen, mit dem ich mich echt gut verstehe. Wir gehen manchmal zusammen Zmittag essen und trinken ab und zu Kaffee zusammen. Das mache ich nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen, aber die anderen sind halt hauptsächlich Frauen. Das ist aber reiner Zufall. Mit ihm verstehe ich mich halt gut, weil er wie ich auch zu den Jüngeren in der Firma gehört und wir ähnliche Interessen haben.

Jetzt ist aber eine andere Kollegin zu mir gekommen und hat gesagt, sie hätte gehört, wie er vor anderen erzählt habe, dass ich halt voll auf ihn stehen würde, das wäre ja klar. Er hätte auch Dinge gesagt wie «bald läuft da noch was».

Das ist mir in der vorherigen Firma auch schon passiert. Dass einer gedacht hat, ich stehe auf ihn, einfach nur, weil ich nett zu ihm war und mit ihm mal bitz gequatscht habe. Kann man denn nicht mal mehr nett sein, ohne dass die andere Person meint, «bald läuft da noch was»?

Mich nervt das und ich hab jetzt auch gar keine Lust mehr, mit dem zu reden.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!