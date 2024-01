bild: shutterstock/watson

Rat der Weisen

«Ich würde am liebsten meine Familie verlassen und neu anfangen»

Frage von Theresa:

Hallo zusammen

Ich bin jetzt seit über 15 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder und eigentlich alles, was man sich wünschen könnte – ein Haus, einen Mann, der arbeitet und Kinder, die gesund sind.

Aber ich fühle mich je länger, je leerer in dieser Rolle. Ich hatte immer so viele Träume und Ambitionen – ich wollte reisen, eine Karriere haben und einfach leben. Aber jetzt sitze ich hier «fest» in einer Ehe, in der ich mich nicht mehr wiedererkenne, und erziehe Kinder, die in einem Alter sind, in dem sie sowieso denken, ich wäre nur noch nervig und überflüssig – während meine eigenen Interessen und Wünsche völlig untergegangen sind.

Ich überlege ernsthaft, alles hinter mir zu lassen und neu anzufangen.

Ist das total verrückt? Hat irgendjemand von euch so etwas schon mal durchgemacht? Ich habe das Gefühl, ich opfere mein Leben für alle anderen ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

