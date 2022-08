«Mein Freund findet es blöd, dass ich so viel TV schaue ...»

bild: shutterstock / watson

Frage von Deborah:

Hallo zusammen

Ich fühle mich von meinem Freund dazu gedrängt, dass ich mir ein Hobby suchen muss. Also er sagt es nicht explizit. Aber er findet es offenbar nicht so toll, wenn ich am Abend einfach meine Serien schaue. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, schaue ich einfach gerne 2, 3 Folgen von einer Serie und dann gehe ich bald mal schlafen. Er geht nach der Arbeit noch schwimmen oder spazieren oder noch irgendwohin was trinken oder so – aber unter der Woche mag ich das gar nicht, ich bin dann einfach nur froh, wenn ich Zuhause sein kann für mich und bitz auf dem Sofa herumhängen kann.

Ich finde es von ihm nicht so toll, dass er mir sagt, er fände das «lahm». Ich zwinge ihn ja nicht, mit mir TV zu schauen. Aber ich merke, dass er es je länger, je blöder findet, dass ich kein Hobby habe. Er hat auch schon gesagt, er fände es «blöd», dass ich so viel TV schaue. Ich verstehe nicht, wieso ihn das so stört ... es betrifft ihn ja gar nicht? Was soll ich machen?

