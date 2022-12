bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Was wünschen sich Frauen zu Weihnachten???»

Frage von Leo:

Liebe Leute

Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich bin ein wenig ratlos: Ich habe das erste Mal eine Freundin an Weihnachten. Ich hatte bislang erst zwei Freundinnen, die eine hat mich kurz vor Weihnachten verlassen und mit der anderen war ich gefühlt nur 20 Minuten zusammen, also auch keine Geschenk-Erfahrung.

Und jetzt, auf einmal, ist schon bald Weihnachten und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Ich möchte ihr etwas richtig, richtig Cooles schenken und nicht einfach nur so ein Bade-Set mit Düften und all dem Kram, den man überall sieht. Aber irgendwie bin ich auch mit der Auswahl komplett überfordert und weiss auch nicht so recht, was angebracht ist, da wir noch nicht so mega lange zusammen sind?

Darum, hier eine kleine Liste mit Dingen, die ihr wissen sollt und dann hoffe ich, habt ihr ein paar coole Ideen? Haha.

Wir sind seit 7 Monaten zusammen

Sie ist 23 Jahre alt, ich 25

Sie trägt keinen Schmuck ausser einen Ring, den sie von ihrer Grossmutter hat

Sie hat zwei Katzen (auf die ich allergisch bin, cool …)

Ich bin Student und habe nicht mega viel Geld für ein Geschenk

Ihre Lieblingsfarbe ist Rot (glaube ich)

Und damit alle anderen, die das lesen, auch was davon haben: Liebe Frauen, was wünscht ihr euch???

Danke!!!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!