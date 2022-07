bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Sie fleht mich an, sie nicht zu verlassen und droht mir ...»

Frage von «Can»:

Hallo zusammen

Seit einiger Zeit ist für mich klar, dass ich nicht mehr mit meiner jetzigen Freundin zusammen sein will. Sie ist manipulativ und tut mir nicht gut. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart angespannt und möchte schon länger keine Zeit mehr mit ihr verbringen. Wir waren auch nicht lange zusammen, knapp 7 Monate. Ich habe schon zwei Mal angefangen, mit ihr Schluss zu machen und als sie gemerkt hat, wohin das Gespräch führt, hat sie angefangen zu weinen, zu schreien, hat mir Dinge angeworfen und ist einfach weggelaufen. Ein paar Stunden später ist sie wieder aufgetaucht und hat mich angefleht, sie nicht zu verlassen. Sie würde sich sonst was antun. Sie hat im ganzen Geschrei auch gedroht, mir was anzutun.

Beim ersten Mal hatte ich ein schlechtes Gewissen und war von der ganzen Situation überrumpelt. Ich habe gesagt, wir können das Gespräch später führen, bis sie sich beruhigt hat und sich darauf vorbereiten kann. Eine Woche später, sie hat mittlerweile so getan, als wäre das nie passiert, habe ich sie nochmals darauf angesprochen und klar gesagt, dass ich mich trennen möchte.

Sie hat dann damit gedroht, dass sie die Polizei rufen will. Mir ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar, warum. Aber das weiss sie vermutlich selbst auch nicht.

Ich weiss irgendwie nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme? Ich bin ein wenig ratlos und überfordert. Mein Freundeskreis meint, ich solle sie einfach ignorieren, aber das geht nicht so gut. Sie taucht einfach auf und weigert sich auch, mir meinen Hausschlüssel zurückzugeben.

Danke für eure Hilfe.

