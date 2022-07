bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Soll ich ihm sagen, dass ich mit seinem Mitbewohner was hatte?»

Frage von Luana:

Liebe Community

Ich treffe mich seit ein paar Wochen mit einem Mann, nennen wir ihn Lukas. Langsam sieht es so aus, als würde daraus etwas Ernstes entstehen. Vor ein paar Tagen war ich dann das erste Mal bei Lukas zu Hause und mich hat fast der Schlag getroffen: Aus dem Badezimmer kam sein Mitbewohner – und mit dem hatte ich mal was. Aber der Mitbewohner hat entweder keine Ahnung mehr, wer ich bin (ich habe jetzt eine komplett andere Frisur und bin etwas dünner) oder er tut so, als wüsste er es nicht mehr.

Ich habe dann auch nichts gesagt und glaub einfach etwas verdutzt geschaut. Aber irgendwann wird der ja sicher merken, dass ich es bin, wenn ich noch paar mal bei denen Zuhause rumhänge.

Die Story mit dem Mitbewohner war eben auch nicht wirklich eine gute ... wir haben uns paar Mal getroffen und sind dann in einem recht üblen Streit auseinander und ich war auch nicht besonders nett zu ihm. Er auch nicht zu mir und hat mir alle Schande an den Kopf geworfen. Ich ehrlicherweise auch ihm. Und das alles noch in der Öffentlichkeit ... Naja, bin nicht gerade Stolz darauf. Jetzt hab ich auch Angst, dass er ihm erzählt, ich wäre eine B*tch oder was auch immer.

Soll ich was sagen oder einfach weiter hoffen, dass der keine Ahnung hat, wer ich bin?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

