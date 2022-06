bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Wie wird man als durchschnittlicher Mann von Frauen beachtet?»

Frage von Chris:

Wie wird man als Durchschnittsmann von Frauen beachtet? Ich bin nun schon 36 Jahre alt und habe es langsam aufgegeben, eine Partnerin zu suchen. Ich habe schon diverse Dating-Plattformen versucht, jedoch bekam ich da nur ein- bis zweimal im Jahr ein Like – meist von Frauen, die zwei- bis dreimal so schwer waren, wie ich. Dabei würde ich sagen, dass ich nicht schlecht aussehe. Ich habe erblich bedingt langsam eine Glatze.

Ich hatte schon zwei bis drei Beziehungen, jedoch habe ich mich noch nie geliebt gefühlt für das, was ich bin. Nun bin ich aber in einem Alter, in dem ich eigentlich gerne bald eine Familie gründen würde. Ich konnte mich aber noch nie richtig sexuell ausleben. Ich arbeite leider in einer Männerbranche. Und in den Ausgang gehen ist nicht so meins, weil ich mich dann meist einfach abschiesse, da ich alleine gehen muss.

Ich werde langsam zum sozialen Wrack und weiss nicht mehr, wie weiter. Ich brauche jemanden, der mir weiterhilft. Habt ihr Inputs?

