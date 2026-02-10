bedeckt, wenig Regen
Rat der Weisen

«Warum sind alle Männer im Bauhaus plötzlich sexy?»

Rat der Weisen

«Warum sind alle Männer im Bauhaus plötzlich sexy?»

10.02.2026, 13:3310.02.2026, 13:33

Frage von shiffi:

Hallohallo, mal ein etwas nicht so schweeeere Frage, wie sie sonst gestellt werden. Und ich stelle sie auch mit einem Augenzwinkern, also bitte nicht gleich böse sein in der Kommentarspalte :)

Auf alle Fälle möchte ich vor allem wissen, ob ich mit diesem Phänomen alleine bin! Und zwar: Ich weiss nicht, was mit mir los ist, aber ich schwöre, ich werde im Baumarkt zu einer komplett anderen Frau. Im Club passiert nichts. Da stehen sie alle herum, posen ein bisschen, reden laut, tragen Parfüm, bestellen Drinks, null Effekt. Aber im Baumarkt? Ein Mann, der konzentriert eine Wasserpumpenzange prüft? Der schweigend Schrauben sortiert? Der ernsthaft vor einem Regal steht, als würde er die Statik eines Hauses berechnen? Ich bin fertig, Freunde!!

Irgendwas daran trifft mich direkt im Unterleib. Ich frage mich, was das ist. Ein Evolutionsding, weil Männer früher Dinge gebaut haben und mein Körper sagt: „Nimm ihn, er kann ein Dach reparieren“? Oder ist es dieser unironische Fokus, dieses stille, kompetente Machen, das heute so selten geworden ist? Ich weiss es nicht. Aber eine wichtige Frage habe ich noch: Wie lernt man jemanden anzusprechen, der gerade in einer Mischung aus Testosteron und Heimwerker-Stille schwebt? Soll ich einfach fragen, ob er mir erklären kann, wozu diese eine Schraube gut ist? Oder ist das schon die Baumarkt-Version von „Kannst du mir mal Feuer geben?“

Ich lache gerade über mich selbst ... Gibt es andere Menschen, denen es gleich geht, oder bin ich einfach seltsam verkabelt?

