Luxus-Kreuzfahrt: In 147 Tagen um die Welt



Bild: Seabourn Cruise Line

Diese Kreuzfahrt hat es uns ziemlich angetan – die Sache hat nur einen Haken 🤑

Ab 2020 startet die Luxus-Kreuzfahrtlinie Seabourn eine 147-tägige Kreuzfahrt um die Welt. Ein Schnäppchen ist die Reise nicht, die günstigsten Zimmer starten ab 67'000 Franken.

Das Flaggschiff der Seabourn-Flotte ist die Sojourn, ein knapp 200 Meter langes Luxus-Kreuzfahrtschiff. Ab 2020 geht die Sojourn auf Weltreise, dabei werden 62 Häfen in 26 Ländern angefahren. Die ganze Reise dauert 146 Tage. Fünf Kontinente werden angesteuert – nur die Antarktis fehlt.

Von Miami nach San Francisco, über Umwege. Bild: Seabourn Cruise Line

Auf der Kreuzfahrt werden nicht nur Häfen und Strände besucht, das Programm der Sojourn bietet auch viele Ausflüge auf dem Land, so etwa Safaris in Namibia oder Südafrika oder Städte-Trips in die bekanntesten Metropolen der Welt. Und wem dies zu sehr nach Massentourismus tönt, dem bietet die Weltreise auch unberührte Flecken und exotische Inseln wie Savusavu oder Tabuaeran.

Die Sojourn steuert einige der schönsten Orte der Welt an Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TRAVEL (@visit.citations) am Sep 7, 2018 um 11:32 PDT

Auch Landausflüge wie Safaris stehen auf dem Programm Bild: AP/AP

Auch vor Grossstädten wie Singapur wird vor Anker gegangen Bild: EPA

Das hat die Sojourn zu bieten

Bild: Seabourn Cruise Line

Das Schiff kann bis zu 458 Passagiere beherbergen. Ab 67'000 Franken kriegt man eine Suite, die teuerste kostet dich 182'000 Franken.

Um sich von der strengen Reise zu erholen, gibt es auch Spa-Suiten Bild: Seabourne Cruise Line

Dieses Video zeigt den Luxus der Sojourn Video: YouTube/Seabourn

Für das Essen ist auch gesorgt

An Bord sorgen eine Vielzahl an Restaurants für einen vollen Magen. Die Köche sollen laut Seabourn dabei auch lokale Spezialitäten zubereiten.

Bild: Seabourne Cruise Line

Ein Freiluft-Pool darf natürlich auch nicht fehlen Bild: Seabourne Cruise Line

Gemütliche Lounges laden zum Verweilen ein Bild: Seabourne Cruise Line

(jaw)

