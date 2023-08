Die Passagiere, wenn ein Babay ins Flugi kommt. Bild: pinterest

Airline bietet neuerdings kinderfreie Zone im Flugzeug an. Das würdest du verpassen

Die türkisch-niederländische Airline Corendon bietet als erste europäische Fluglinie Plätze in einer kinderfreien Zone an. Wie das Branchenmagazin «Simple Flying» schreibt, sollen damit nicht nur lärmempfindliche Passagieren entlastet werden, sondern auch Eltern, die mit einem schreienden oder quengelndem Kind Auseinandersetzungen mit anderen Fluggästen vermeiden wollen.

Ab November soll die Adults-only-Zone auf der Strecke zwischen Amsterdam und Curaçao zum Einsatz kommen. Auf dem neunstündigen Flug in die Karibik bleiben die vordersten zwölf Sitzreihen des Airbus A350 kinderfrei. Sollte sich die Testphase bewähren, werden die Tickets – zu erstehen ab einem Alter von 16 Jahren und für einen Aufpreis von 43 Franken – definitiv ins Programm aufgenommen.

WIE BITTE?

Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder – und sehen uns die folgenden Bilder an, die beweisen, dass Kinder im Flugi das Reisen so viel abenteuerlicher machen.

Das muss man ihm lassen: Die Aussicht von dort oben ist um einiges besser.

Niemand beherrscht das Starr-Game so gut wie Kinder im Flugzeug.

Dieses Kind bat mich um ein paar Skittles, aber ich hatte sie gerade aufgegessen, also starrte er mich genau so den ganzen Flug an.

... oder die Puppen der Kinder.

... oder anderen creepy Spielsachen.

Hallo.

Bild: reddit

Auch ein Klassiker: mit den kleinen Fingerli, die überall durchpassen, die Nachbarschaft abtasten.

Naja. Was muss, das muss.

Oh, Kunst!

Oder hier: Ein lockeres Work-out.

Nun. Hier nützt auch die Kinder-freie Zone nicht mehr ...

Spass beiseite. Jetzt wollen wir aber doch noch wissen:

Die Kinder-freie Zone im Flugzeug ist ... ... eine fantastische Idee! ... eine blöde Idee! Ich habe keine Meinung zum Thema oder will nur das Ergebnis sehen

