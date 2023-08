Dieses Kind bat mich um ein paar Skittles, aber ich hatte sie gerade aufgegessen, also starrte er mich genau so den ganzen Flug an.

13 Hits, die um ein Haar von jemand ganz anderem gesungen worden wären

Ja, «Baby One More Time» hätte von jemand sonst gesungen werden sollen. Britney war die zweite Wahl.

Songschreiber Max Martin und Rami Yacoub schrieben ihren Song für die Girlgroup TLC, die mit dem ähnlich betitelten «Baby-Baby-Baby» bereits einen Grosserfolg feiern konnte. Die Band meinte jedoch, dass der Song nicht zu ihrem Stil passte. «‹Hit me baby one more time›? Hell no! So was singe ich nicht», so TLC-Sängerin T-Boz. Und so ging der Track an eine noch unbekannte junge Pop-Hoffnung namens Britney Spears.