Warum ich bete

Beten ist ein intimer Akt, es ist wie Sex: Man spricht viel darüber, wie andere es tun, aber nicht darüber, wie man es selbst macht. Unsere Autorin möchte das ändern.

Judith Luig / Zeit Online

Bild: shutterstock.com

Ein Artikel von

Wir treffen uns am Eingang des Friedhofs. Es ist ein warmer Tag, aber der Pfarrer trägt einen Mantel. Schweigend gehen wir den Mittelgang herunter, vorbei an frischen Gräbern, vorbei an alten Gräbern, bis ganz nach hinten, links in eine Ecke, wo der Friedhof schon gar kein Friedhof mehr ist, sondern eine Baustelle. Dort liegt umzäunt von einem Messinggitter eine alte Grabstätte. Sie wurde freigegeben für das Krankenhaus gegenüber. Jetzt ist hier Platz für die, die sterben, bevor sie geboren werden.

Ich habe mein ungeborenes Kind verloren. Zu einem Zeitpunkt in der Schwangerschaft, wo man schon längst denkt, jetzt geht alles gut. Wo man schon Ultraschallbilder herumzeigte, ein erstes Spielzeug kaufte.

Ich habe in den vergangenen Wochen nach Hilfe gesucht, bei Ärzten, bei Therapeuten. Ich habe nach Worten gesucht. Gefunden habe ich sie nicht.

Der Pfarrer zieht seinen Mantel aus und holt eine Stola aus seiner Aktentasche. Er legt sie sich um. Dann öffnet er ein kleines Lederetui mit einem silbernen Gefäss für Weihwasser. Es sieht aus wie eine Kinderrassel, denke ich. Ich fühle mich weit weg von all dem hier.

Der Pfarrer tritt an das Grab. «Gott segne diese Kinder, die ihre Väter und Mütter erwarteten und die doch nicht leben konnten.» Das Weihwasser spritzt über die Erde, über die Blumen, über die Spielzeuge und die kleinen Zettel, auf denen die Eltern die Namen der Kinder geschrieben haben. Ayse steht da, Lin und Antonin. Von den Namen her zu urteilen, ist es unwahrscheinlich, dass aus diesen Kindern Katholiken geworden wären. In dieser Ecke Berlins, an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain, sind es noch nicht einmal zehn Prozent, die überhaupt christlich sind. Aber der Pfarrer spricht von seiner Hoffnung, dass Gott alle diese Seelen zu sich nehmen möge. Das ist, woran er glaubt. Und ich?

Beten hatte ich als Busse kennen gelernt

Ich weiss es nicht. Ich habe den Kontakt zu meinem Pfarrer gesucht, weil ich nicht mehr weiter wusste. Er hat mir vorgeschlagen, dass wir gemeinsam hier an diesem Grab, das keines ist, beten.

Bislang war mir das fremd. Gläubige Muslime sollen fünf mal am Tag beten. Was sagen sie da? Mir hat man im Religionsunterricht hat das Beten als Strafe erklärt. Nach der Beichte trägt einem der Pfarrer eine bestimmte Anzahl von Ave-Marias und dem Vaterunser auf, die man dann an einer bestimmten Stelle in der Kirche aufsagen sollte. Der Sinn erschloss sich mir nicht.

Warum betet man überhaupt? Wenn man um etwas bittet, wenn man dankt. In einer Notsituation. Eine Art SMS Richtung Himmel. «Als wenn drüber wär ein Ohr. Zu hören meine Klage». In der Oberstufe lernte ich den Prometheus auswendig. In der Schule, die ich besuchte, kriegte man von den Lehrern für diese aufgeklärte Haltung Applaus. Bloss nicht gläubig sein. Wie reaktionär sei das denn.

Beten ist der sehr unprotestantische Wunsch nach Bevorzugung. Dass man aus der Masse herausgehoben werden möge. Dass man bei etwas, das man selber nicht mehr beeinflussen kann, eine Art überirdische Hilfe bekomme. Eine Supermacht, die einem beisteht. Und es ist der kindliche Wunsch nach einem Grösseren, der für einen sorgt. Dass man sich nur einfügen müsse und jemand anderes die Verantwortung mit übernimmt. Beten bedeutet auch Hoffen. Sich nicht mit dem abfinden, was ist.

Beten ist eine Befragung über den Zustand von mir selbst und der Menschen um mich herum. Eine Bestandsaufnahme ebenso wie der Versuch, einen Wunsch für die Zukunft, möglichst eine bessere Zukunft, zu formulieren.

An der Grabstätte spricht der Pfarrer jetzt zu Gott, den er irgendwo hier vermuten muss. Er erzählt ihm von der Geschichte des Kindes. Die Geschichte, die ich ihm vor ein paar Tagen erzählt hatte. Er spricht vom Schmerz der Mutter und dem des Vaters. Ich würde ihn gerne unterbrechen. Nun ja, der Vater. Hat er wirklich verstanden, wie es mir geht? Aber ich schweige. Ich weiss, dass ich nicht recht habe.

«Vater unser im Himmel», beginnt der Pfarrer. «Geheiligt werde Dein Name», stimme ich mit ein. Automatisch. «Dein Reich komme.» Leise spreche ich die Worte dieses uralten Gebets mit. Seine Melodie ist mir vertraut wie kaum ein anderer Text. Ich erinnere mich, wie ich als Kind über seine Bedeutung rätselte, als mir diese Worte noch so fremd waren. «Dein Wille geschehe.» Wie ich es mir bei der Kommunion einfach nicht merken konnte. Wie ich es mitsprach, ohne nachzudenken. «Wie im Himmel so auf Erden.» Wie später, als die Grossmutter meiner besten Freundin starb und ich ihr im Taxi vom Flughafen das Gebet beibrachte, weil sie, die Agnostikerin, am Grab doch mitbeten wollte. «Und vergib uns unsere Schuld.» Wie ich, als die Ersten starben, die ich liebte, mich verzweifelt an diesem Gebet festgehalten hatte wie an einer Formel. Einem Zauberspruch, der mich mit diesem Jenseits, in dem sie jetzt waren, verbinden sollte. «Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.» Wie ich immer wieder in Momenten der Bedrängnis nach diesem Gebet taste, es aber nie ganz greifen kann. «Und führe uns nicht in Versuchung.» Wie ich, nach der Diagnose Edwards-Syndrom alleine in einem Wartezimmer für Privatpatienten, in das man mich geschoben hatte, versucht hatte zu beten. «Erlöse uns von dem Bösen. Amen.»

Auf dem Weg nach Hause in der Tram denke ich über das Beten nach. Ein Ritual, auch ein improvisiertes wie das eben, gibt dem Schmerz einen Rahmen. Doch was ist an diesen Worten, dass sie trösten können? Abends zu Hause auf dem Sofa versuche ich, alleine zu beten. Es klappt nicht.

Das Sofa ist unpassend. Ich stelle mich ans offene Fenster. Richte meinen inneren Monolog irgendwo dahin. Ich öffne die Hände, bitte um Kraft. Es überzeugt mich nicht. Schon die Wortwahl fällt mir schwer. Kraft. So etwas sage ich sonst nie. Ich denke über die Worte des Vaterunser nach. «Vergib uns unsere Schuld.» Habe ich mich schuldig gemacht? Ja. Vielleicht. Ich war ungerecht dem Vater des Kindes gegenüber, ich habe mich in meinem Schmerz vergraben. Und meine Schwester, die so sehr für mich da war, die mir bei der Geburt die Hand hielt. War ich ihr gegenüber undankbar?

Ich suche das Gotteslob, das ich zur Kommunion bekommen habe. Darin gibt es Gebete für alle möglichen Anlässe. Ich habe ewig nicht mehr reingeschaut.

«Gott macht den Anfang», steht da unter Punkt 2, 2. «Beten wir, sind wir vor Gott.» Es ist diese simple Sprache, die mich schon als Teenager an der Kirche genervt hat. Ich blättere mich durch ein paar Seiten Demut und Hingabe, dann finde ich etwas unter der Überschrift Am Abend. «Bleibe bei uns Herr, denn es will Abend werden.» Mir fällt das Lied ein, das ich so mag. Abide With Me. Lukas 24:29. Ich flüstere es leise auf Englisch vor mich hin. Es wirkt.

Es geht um diese Welt

Seit diesem Tag, an dem ich mich von meinem ungeborenem Kind verabschiedet haben, habe ich immer wieder gebetet. Manchmal vergesse ich es, manchmal ist es zu halbherzig. Aber immer wieder finde ich etwas daran. Ich versuche, am Abend einen Moment zu finden, in dem ich mich herausnehme aus meiner Situation, die Dinge in Perspektive setze. Über das nachdenke, was mir wichtig ist. Was ist heute geschehen, was wird morgen geschehen? Was bewegt mich, was macht mich glücklich, was soll anders werden? Das klingt einfach, ist es aber nicht. Letztendlich geht es immer um dieselbe Frage, wer bin ich, wer will ich sein in dieser Welt. Gar nicht unbedingt in einer nächsten.

Fast 50 Prozent der Deutschen beten, bei den US-Amerikanern sind es sogar 77 Prozent. Dort beten auch nones, also die, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, sich dem Spirituellen aber nicht ganz verschliessen. Als ich die Zahlen recherchierte, war ich überrascht. Im Ernst? Man redet so wenig darüber. In meinem Job kommunizieren wir viel mit Emojis. Eines der häufigsten sind gefaltete Hände. Ein Dank dafür, dass die Kollegin etwas übernommen hat. Das verweist auf die reale Praxis des Betens ebenso wenig, wie das Floppy Disk Piktogramm bedeuten soll, das Dokument wird jetzt auf einer Floppy Disk gespeichert. Das Zeichen hat sich von dem Bezeichneten gelöst. Meine Freundin lacht mich aus, als ich ihr von dem Gebets-Emoji erzähle, das habe rein gar nichts mit Beten zu tun. Das mit den Händen käme aus Asien.

Als Katholik hat man eine unendliche Zahl von Ansprechpartnern im Himmel. Jeder Heilige hat dort seinen eigenen Befugnisbereich, der Heiligen Blasius kümmert sich um Erkältungskrankheiten, Maria ist in allen Geburtsdingen zuständig, der Heilige Antonius ist Ansprechpartner fürs Internet. Für jeden Anlass kann man einfach auch den Rosenkranz beten. Bei den Protestanten ist es etwas schwieriger, die haben Gott und Jesus.

Nun ja, und sich selbst.

Beten ist ein intimer Akt. Es ist wie Sex. Man spricht viel drum herum, über was und wie es andere tun, aber über das eigene Erleben redet man nicht gern. Es ist peinlich. Einem selbst und oft auch den anderen, denen man sich offenbart.

Ich frage meine Freundinnen. Betet ihr? Ich würde es machen, sagt eine, kann es aber nicht, weil ich mir zu doof dabei vorkomme. Eine andere sagt, dass sie manchmal betet, ohne zu wissen, zu wem. Kann man ohne Gott beten? Ohne Gegenüber? Und überhaupt: Wie betet man eigentlich?

Worte wie die einer Meditation

Meine Grossmutter betete jeden Abend. Sie kniete sich vor ihr Bett, faltete die Hände, sie bekreuzigte sich. Dann begann sie zu beten. Ich höre ihre Stimme noch heute in meinem Ohr: «O heiliger Josef, Du halt Haus und giess' des Himmels Segen aus.» Jeden Abend. «Hier über unserm kleinen Herd, dass Lieb und Eintracht stets sich mehrt.» Sie war ganz versunken in ihrem Text, wie eine Meditation sprach sie diese Sätze, die mir so rätselhaft erschienen. Doch anders als bei der Meditation gibt es beim Beten immer ein Gegenüber.

Ein Gebet ist wie ein Lied ohne Melodie, nur mit Rhythmus. Ich denke oft an meine Grossmutter. Ich würde gerne wissen, warum sie dieses Gebet für sich gewählt hat. Ich würde gerne wissen, ob sie manchmal auch zu diesem Gott sprach, zu dem sie mit so viel Inbrunst die Worte anderer aufsagte. Oder waren sie schon zu ihren eigenen geworden? Eignet man sich durchs Beten fromme Gedanken an? Wird man darüber gläubig?

Ich knie mich auch hin, wenn ich bete. Meistens. Weil ich hoffe, dass alleine die Haltung mir zu einer anderen Einstellung verhilft. Das ist unpopulär geworden, mittlerweile sogar in den katholischen Gottesdiensten. Weil die Geste als zu demütig empfunden wird. Man erniedrigt sich, um mit einem Höheren zu sprechen, von dem man sich Gnade erhofft. Das ist nicht zeitgemäss. Ebenso wenig, wie die Hände noch zum Gebet gefaltet werden wie bei Dürer. Viele öffnen sie jetzt, strecken die Handflächen von sich weg nach oben. Das ist mir zu prätentiös.

Mir gefällt das Knien und das Händefalten als Geste, gerade weil es eine bewusste Zurücknahme ist. Durch ihre Ungewöhnlichkeit ist sie auch für mich ein äusserliches Signal für die Auszeit, die das Beten ist, und auch für eine Intensität.

Das, was für Christen das Gebet ist, findet sich in vielen spirituellen Philosophien wieder. Das Gebet kann ein Mantra sein oder eine Meditation. Dafür betet man den Rosenkranz. Alleine oder in Gemeinschaft.

Vor ein paar Jahren sagte ein kluger, schöner Mann, den ich gerade kennengelernt hatte: «Deutschland ist kein spirituelles Land.» Diese lockere Bestandsaufnahme der Nation hat mich extrem beeindruckt. Ich glaube, wegen der Kombination. Weil dieser Begriff «spirituell» so aus der Zeit gefallen schien und weil grosse Pauschalaussagen ja immer einen gewissen Eindruck machen. Ob es nun um Länder oder Generationen geht. «Nicht spirituell.» Ich nickte. Klar, wir sind ja das Land der Aufklärer. Glauben ist Mittelalter.

Doch je öfter ich den Satz nun wiederhole, desto mehr frage ich mich, ob er überhaupt stimmt. Wir sind auch das Volk der Romantiker, eine Bewegung, die das Übersinnliche suchte und die Welt wieder verzaubern wollte. Die Suche nach Identität, das ständige Verlangen, sich zu definieren und abzugrenzen, ist letztendlich auch eine Form von spiritueller Politik.

Aktuell verzichtet fast jeder fünfte Deutsche ganz oder teilweise auf Gluten. Weniger als ein Prozent tut es auf ärztlichen Rat hin. Die anderen zahlen das fünf- oder sechsfache für Lebensmittel, weil sie glauben, dass es für sie gesünder ist. Einen wissenschaftlichen Beweis gibt es nicht. Wenn überhaupt, so schätzen die Experten eher, dass es ungesünder ist. Warum also glauben die Glutenverächter, dass sie sich gesünder ernähren? Weil Miley Cyrus es gesagt hat. Oder Gwyneth Paltrow. Und Lady Gaga.

Persönlichkeiten sind Religionsstifter. Das war bei Jesus nicht anders. Manche sind bereits berühmt und beeinflussen mit ihren Botschaften ihre Fans. Andere werden durch ihre Botschaften berühmt. Die Königin des Aufräumens, Marie Kondo, zum Beispiel. Jesus sagt: «Kehrt um und glaubt und erneuert die Welt.» Marie Kondo sagt: «Kehrt um, nehmt euer T-Shirt zur Hand und fragt euch: Entfacht es Freude?» Da ist eine Hinwendung vom Spirituellen zum Materiellen, das aber wiederum ist mit spiritueller Bedeutung überhöht.

Ich habe Freunde, die glauben daran. Sie haben sich Kondos Buch gekauft und leben danach. Andere Freunde von mir glauben, dass nur eine nach dem Prinzip von Maria Montessori geführte Grundschule ihre Kinder zum richtigen Lernen bringen kann. Es gibt Menschen, die glauben, dass man nur in ganz bestimmen Vierteln von Berlin leben kann. Ein Kollege von mir glaubt, dass vegane Ernährung die Wahrnehmung schärfe.

Glaube gilt als unaufgeklärt und rückschrittlich. Aber gibt es eigentlich noch irgendjemanden, der nicht an etwas ganz fest glaubt? Ist die Suche nach einem übergeordneten Sinn nicht einfach ein Bedürfnis des Menschen? Egal, welchen Ausdruck es findet?

Ich glaube ans Beten.

Am Anfang war es schwierig. Immer wenn ich versuchte, mir eigene Texte zu überlegen, kam ich mir kindisch vor. Mit wem spreche ich da? Mit einem bärtigen Mann auf der Wolke?

Eine meiner engsten Freundinnen ist schwer depressiv. Sie darf die Klinik nur in Begleitung verlassen. Man muss sie am Stationszimmer abmelden. Als ich sie letztens besuchte, fand ich dort einen Zettel, den eine der Pflegerinnen an die Glastür geklebt hatte: «Wenn sie zu sehr grübeln, wenn ihre Gedanken schwarz sind, dann singen sie doch einfach mal. Wenn man singt, kann man nicht verzweifeln.»

Das passt zu dem, was ich über Gebete denke. So war es auch am Anfang bei mir. Ich suchte weiter nach Liedern. Worten, die andere schon formuliert hatten. Henry Purcell hat wunderbare Kirchenlieder geschrieben, auch Paul Gerhardt. Ich spreche sie wie Gebete, lerne sie auswendig. Als es leichter wurde, als das Beten nicht mehr ganz so ungewohnt war, ich mich nicht mehr selbst dabei beobachtete, fing ich an, kleine Sätze von mir hinten dranzuhängen. Dinge, die mich bewegten, Hoffnungen, die ich hatte. Aber auch Sachen, für die ich dankbar war. Jeden Abend ein kleines Resümee des Tages. Gerahmt durch das Kreuzzeichen.

Es muss ein Geheimnis bleiben

Zu erklären, was ein Gebet ist, ist so schwierig, weil die Essenz des Gebetes das Geheimnis ist. Eine Angst, die wir nicht mit jedem teilen oder laut aussprechen möchten, eine Hoffnung, die man nur einem imaginären Gegenüber anvertraut.

Unser Leben ist uns selbst eine ewige Frage, deren Antwort wir nicht ergründen können, sagt Karl Rahner. Aber wir stellen sie uns immer wieder. Im Alten Testament wird das Beten auch mit darasch bezeichnet, suchen.

Natürlich gibt es längst auch Apps fürs Beten. Die vom Papst heisst Click To Pray, aber es gibt auch unzählige für evangelische Christen, für Juden und Muslime. Hier sollen Anreize zum Beten gegeben werden. Das Beten selbst bleibt wohl auf ewig analog.

Jetzt auf

Mein Onkel liegt im Sterben. Als ich mit meinem Vater darüber sprach, versuchte ich, ihn zu trösten. «Hilft es Dir nicht, wenn Du glaubst, dass es so etwas wie einen Himmel gibt, in dem man sich wiedersieht, Papa?» Mein Vater überlegte. «Nein», sagte er. «Nach dem Leben kommt nichts.» «Warum?» «Es war ja auch vorher nichts.» Nach diesem Gespräch dauerte es ein paar Tage, bis ich wieder gebetet habe.

Hat das Beten mich verändert? Ich weiss es nicht. Ich bin nicht missionarisch. Jeder darf glauben, was ihn glücklich macht. Auch nichts. Aber mich bereichert es. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Ich bete darüber.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.

