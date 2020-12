Leben

Bild: chmedia

«Bachelor» am Ende! Was hat Alan sich dabei bloss gedacht?

Yes, geschafft! Corona-Jahr-Bachelor Alan scheint seine Traumfrau gefunden zu haben. Wie lange das gut geht? Hmmmmmm ...

Gerade frage ich mich, wie der Typ hiess, der 2019, als es den ESC noch gab, erfolgreich für die Schweiz gesungen hat. Piero? Esteriore? Nein, irgendwie knapp daneben, aber ich krieg das Cover der sogenannten Esteriore Brothers, deren Album «To Get Her» jetzt den Weihnachtsmarkt knacken will, einfach nicht aus dem Kopf. Die vier Esteriores versuchen ja sowas wie die helvetischen Jackson Five zu werden.

Aaaaaahhh, wie hiess der Typ? Luca? Hänni? Genau! Mit «She Got Me»! «To Get Her» versus «She Got me» ... Das ist der Unterschied zwischen Piero und seinen Brüdern und Luca: Die Esteriores müssen ihre Lady erst mal kriegen, Luca ist ohne sich anzustrengen von einer eingefangen worden. Tja.

Bild: ex libris

Bild: youtube/luca hänni

Es lässt sich also sagen, dass Luca Hänni in der privilegierten Position des Bachelors ist, den die Ladys nur so umschwärmen und umgarnen und alles tun, um in seinem Bauch Schwärme von Schmetterlingen und anderem Gefühlsgetier zum «chribble» zu bringen. Während das Esteriore-Quartett eher so ein paar maybe glücksärmeren Kandidaten aus der «Bachelorette» gleicht.

Aber genug um den heissen Brei beziehungsweise die kalte Suppe herumgeschwafelt! Leute, es war FINALE! Das heisst, es fand die Folge vor der Reunion-Folge statt, in der noch einmal fast alle Kandidatinnen und ihr Bachelor auf Stühlen sitzen, sich anzicken und am Ende stellt Rafale Beutl die Frage aller Fragen, nämlich: «Seid ihr noch ein Paar?» Was nicht selten zu einem bösen Erwachen aus unserem kollektiv geträumten Lieblings-Märchen (als ob ... heteronormativer Verblödungs-Kitsch ...) führt.

Bild: chmedia

In der Finalfolge passierte eigentlich auch nichts anderes, alle sassen auf Stühlen, Ex-Bachelor «Ich hab die Haare soooooo schön!»-Patric und Alans beste Freundin Leila stellten knallharte Fragen, die Finalistinnen Fabienne, Francesca und Veronika zickten rum.

Patric zu Francesca: «Chasch du au anders als always to smile? Denn fröged sich jo d'Lüüt: Was het si gfrässe?»

Am Ende stellte Prinz Alan die Frage: «Willst du meine letzte Rose .... (ein elender Spannungsboden nahm seinen zögerlichen Anfang, erhob sich lethargisch, spannte sich entspannt über den Garten eines portugiesischen Palazzos, in dem die beiden letzten der drei finalen Grazien nach dem Erlösungswort ihres Meisters lechzten ...), Francesca?»

Bild: chmedia

Alan leitete die Frage aller Fragen ein mit den poetischen Worten: «Ich bin geschter bis schpat i de Nacht dusse gsässe. Ich han Wii trunke und id Schtärne gluegt.» Und die Sterne versammelten sich zum Sternbild Francesca. Ich gebe Alan und Francesca eine reale Chance, Rafael Beutls Frage am nächsten Montag mit «Ja!» zu beantworten. Ich glaube, die beiden sind echt ineinander verschossen, ich gebe ihnen mal optimistisch ein ganzes halbes Jahr.

Bild: chmedia

Francesca, die genau so jung ist wie Fabienne, nämlich 22, aber trotzdem viel reifer, irgendwie, ist eine unglaubliche Kitschnudel. Sie schrieb angeblich vor 8 Jahren, also mit 14, einen Brief an ihren künftigen Mann und schwor sich, diesen erst an der Hochzeit vor dem Altar vorzulesen. Aber hey, beim «Bachelor» gibt es Kameras und Einschaltquoten, wieso also noch warten bis zu einem Altar? Und so liest sie:

Dear Future Husband ...

Ich schriebe dir hüt de Brief obwohl ich no nüt über dich weiss, weder wer du bisch no dini gschicht oder wieso mir eus werdet über de weg laufe. Aber ich weiss ich han so glück! Ich warte scho mis ganze lebe uf dich und ich bin mier sicher du bisch besser als alli mini vorstellige vo dier aber ich denke du bisch bestimmt sehr gross, guet ussehend und sehr Humorvoll. Ich versprich dir ich wird dich so akzeptiere wie du bisch mit all dine Mängel und Unvollkommeheite! Ich weiss du bisch für mich sperfekte fehlende Puzzleteil und ich chas chum abwarte mini ziet mit dir zverbringe zreise, zlache mit dir e familie zgründe und dich über alles zliebe denn ich weiss du verdiensch das! Ich freu mich so sehr uf dich!

In liebe dini

zukünftigi Frau!

(Rechtschreibung: Francesca, 14)



Bild: Screenshot 3plus/chmedia

Alan, König der Aufmerksamkeitssucht, findet das alles megaherzig und zutreffend und emotional und überhaupt nicht peinlich. Er hatte ja vorher Angst, dass sich hinter Francescas Lächeln nichts Tiefgründiges verbergen könnte. Ihr Job ist schliesslich der einer Influencerin. Angstvoll fragt er: «Isch Social Media e oberflächlichi Wält?» Nein! Sie ist mindestens so deep wie die Liebesfantasie einer Vierzehnjährigen.

Veronika über Francesca: «Aso Francesca isch die grössti Fakerin vo üs allen. Fake Wimpern, fake Lippen, fake Lächle und definitiv fakes Gefühl.»

Bild: chmedia

Egal, die beiden kleben jetzt aneinander, und dies, obwohl Patric Bedenken hat, dass Francesca durch ihren Job selbst viel Rampenlicht beanspruchen könne. Denn das Rampenlicht, findet Patric, gehöre jetzt ... Na ja, Patric halt.

Was ist eigentlich nach dem «Bachelor» so aus Patrics Rampenlicht geworden? Seine auserwählte Lady hat er ja schnell wieder daraus verstossen.

Erinnert ihr euch? Nicht? Okay, sie hiess Grace, sie war reizend, sie kam aus einfachen Verhältnissen. Patric nicht. Sie liebte einen alten gemütlichen Wohnwagen, in dem mal ihr Vater gewohnt hatte, zärtlich. Er nicht. «Okay, okay, okay, okay», sagte er, «chli alt, aber ähm, es gaht.» Es war keine Umgebung für seine selbst designten und selbst zerrupften Kleider und überhaupt für alles, was er repräsentierte.

Ich glaube, ich hoffe, nein, ich spüre, dass Alan mit seinen Bauarbeiter-Jahren anders ist. Aber ich bin ja unbelehrbar. Ich glaube an das Gute. Ich glaube an die Liebe. Auch an die von Alan und Francesca. Und wenn sie mir am nächsten Montag nicht das Gegenteil beweisen, zünde ich ihnen ein Kerzlein an.

