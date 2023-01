Review

Wird sie Dschungelkönigin? Djamila von der Lippe liebt lockere Schrauben – wir lieben sie

Hier ist der Ritt durch die Tage 5 bis 10 des Dschungelcamps. Es war wild. Und wurde wildromantisch.

Und täglich grüsst das Lippentier. Djamila Rowe fragt sich jeden Morgen: «Trag ich heute 'n BH? Das Wetter wird entscheiden, ob ich 'n BH trage.» Das Wetter entscheidet sich meistens gegen den BH. Ausser am Freitag. Djamila weiss jetzt auch endlich, wieso ihre vor dem Busch frisch gespritzten Lippen immer noch geschwollen sind: «Das ist die Zahnpasta!» Willkommen im liebenswertesten Wahnsinn, seit am TV zum erstenmal Känguruh-Hoden aufgetischt worden sind.

Eine total repräsentative Umfrage unter zwei bis drei watson-Redaktionsmitgliedern hat ergeben, dass Djamila unser Lieblingspromi im Camp ist. Ist die Frau nicht rührend? Da ist ihre schlimme Kindheit unter DDR-Alkoholikern. Da ist ihre Liebe zum Dschungelcamp: «Ich geniesse diese Zeit hier, weil ich nicht einsam bin.» Da ist ihr stupendes Fachwissen zum Thema Frösche: «Ich weiss ja nicht, wenn die giftig sind, muss man die anlecken?»

Djamila hat auch einen Fetisch für lockere Schrauben: «Ich liebe es, Dübel und Schrauben zu kaufen. Ahhhh, das Gefühl, dass etwas reingeht!»

Auch für sie gilt: Was reingeht, soll bitte auch drin bleiben! Eine Krone für Djamila! Bild: screenshot rtl

Und: Sie will unverblümt wissen, wie lange so ein Mann eigentlich ohne Dings sein kann. «Wenn du kein Sex hast, dann tut sich ja Druck aufbauen», sagt Gigi, und Lucas Cordalis gesteht, dass ihm nach einem Tag ohne die Hoden schmerzen. Was also soll man da tun? Sich auf dem stinkenden Dschungelklo einen runterholen oder doch lieber «Kumbajah» singen, während Jana URKRAFT ( nicht «Urkraft», wie wir fälschlicherweise geschrieben hatten) dazu eine intuitive Klang-Meditation mit Topfdeckeln macht?

Apropos Klänge: Wer hat den Evergreen für sentimentale Trinker mit dem Titel «Griechischer Wein» gesungen? Costa Cordalis, Udo Jürgens oder Markus Mörl?

Der hochverschuldete Dschungelcamper Cosimo ist für Costa Cordalis. Weil? Costa war Grieche. Und Cosimo hat «Griechischer Wein» immer beim Griechen gehört. Irgendwie muss das doch zusammengehen. Einmal Grieche, überall Grieche.

Markus Mörl ist schon wieder in der Freiheit und im Hotel Versace, wo's viel gemustertes Textil gibt Bild: screenshot rtl

Costas Sohn Lucas schweigt dazu höflich, vielleicht weiss er es aber auch gerade nicht besser, Allgemeinwissen ist hier immer wieder Glückssache. Seniorcamper Markus Mörl, der vor 40 Jahren mit der süssen Weltraumromanze «Kleine Taschenlampe brenn'» in der Hitparade war, erzählt derweil eine ganz langweilige Geschichte über sich und Dieter Bohlen, die Bohlen umgehend auf RTL dementiert, irgendwas mit einer nicht von Bohlen bezahlten Restaurantrechnung, aber wenigstens haben wir jetzt einen Anlass, das Video von der Taschenlampe zu bringen.

Markus und Andrea: «Kleine Taschenlampe brenn'» Video: YouTube/fritz51249

Überhaupt war dies die Woche, in der Mini-Promis XXL-Promis dissten, nicht nur Bohlen war dran, sondern auch Heidi Klum, oder wie Ex-GNTM-Teilnehmerin Tessa sagt: «Ich hab gesehen, wie eisig und bitterkalt sie ist, und wie viel Fake sie auch ist. Sie ist ja wie so'n Super-Psycho ohne Empathie. Eigentlich steckt da der Teufel drin.»

Weshalb Tessa nach GNTM auch nicht bei Heidis Vater Günther Klum unter (Knebel-)Vertrag ging, sondern lieber Klos putzte (sie sollen ausserordentlich sauber gewesen sein, berichteten neugierige «Augenzeugen» damals gegenüber deutschen Medien) und mit ihrer Tochter von Hartz IV lebte.

Tessa und Papis führen ein unschuldiges Gespräch über Mode und so Bild: screenshot rtl

Tessa ist wie immer schwierig. Oder «anstrengend pur, anstrengend puuuuuhhh!» (Gigi). Beziehungsweise war schwierig. Inzwischen hat das TV-Publikum sie ja vom Dschungel erlöst. Zusammen mit Markus Mörl und Verena Kerth. Jana URKRAFT ist jetzt die letzte Veganerin.

Verwirrt fragen wir uns: Was hat Verena Kerth verkehrt gemacht?

War Verena nicht ein Engel an Leutseligkeit und Gleichmut? Waren ihre Gedanken und ihr Esprit nicht so anregend wie ein Kolibri, der eine Lotosblüte kitzelt? Standen wir nicht verständnislos vor der Frage, wieso diese hinreissende Traumfrau zwar schon zweimal verlobt, aber noch nie verheiratet war? Teilten wir nicht ihre Selbsteinschätzung: «Ich find mich ja geil.»

Nein.

So sieht Lucas Cordalis aus, wenn er sich schuldig fühlt Bild: screenshot rtl

Aber ein anderer findet sie richtig, richtig gut. Marc Terenzi. Ex der Sarah Connor. Ex der Gina-Lisa Lohfink. Ex der Jenny Elvers. Ehemaliger Dschungelkönig. Er empfängt seine Verena, die auszog, um Dschungelkönigin zu werden, mit den Worten: «Es ist egeil!», einer kongenialen Vermählung aus «es ist egal» und «es ist geil».

Und dann fucking macht er ihr the Wedding-Antrag an die beach!!!

«Der Titel Frau Terenzi gefällt mir dann doch besser als Dschungelkönigin. Manchmal muss man verlieren, um zu gewinnen», meint Verena. Es hat sich gelohnt: Sie kriegt für neun Tage Busch 30'000 Euro Gage, ihr dritter Verlobter für seinen romantischen Gastauftritt angebliche 15'000.

Marc & Verena in Love. Gabs nicht schon mal eine ähnliche Hochzeitssoap mit Marc Terenzi? Ja! Bild: screenshot rtl

Und sonst? Transfrau Jolina erklärt Gigi geduldig ihre Geschlechtsangleichungs-Operation, dass da der Penis nicht abgeschnitten wurde, sondern quasi nach innen gestülpt worden sei. «Ah, die tun rein! Also kannst du ihn wieder rausholen!», kommentiert Gigi erleichtert.

Gigi über Jolina: «Sie setzt ein gutes Zeichen in die LGTikitiki, wie heisst diese Flagge?»

Tränen für eine Öl-Pipeline: Jana bettelt bei Papis Bild: screenshot rtl

Guru Jana gesteht Spitzenkoch Papis unter Tränen, dass sie mit 18 oder 19 fast an Magersucht gestorben ist, und deshalb jetzt gopfridli möglichst viel vom rationierten Dschungel-Speiseöl braucht. Papis selbst fühlt sich schlapp «wie eine gebratene Melanzane» und fällt einmal vor Schwäche um. Und Lucas kriegt derart den Lagerkoller, dass er seinem Schlaf zuliebe eine Nachtschicht verweigert: «Auch ich bin ein Mensch, stellt euch vor!» Gut, dass er das mal gesagt hat. Bis jetzt hielten wir ihn für einen griechischen Gott.

Doch das schlimmste Vergehen gegen die Allgemeinheit begehen die beiden Tattoo-Bros Cosimo und Gigi. Nach einer Schatzsuche stehen sie vor der Entscheidung: vier Eier für alle oder eine Pizza für sie beide. Sie stürzen sich auf die Pizza. Eine «Scheisssünde» (Cosimo).

Auch Cosimo und Gigi haben ein schlechtes Gewissen Bild: screenshot rtl

Lucas ist sich sicher, dass nachts Gespenster im Camp unterwegs sind, schon Vater Costa selig habe hier welche erlebt, und er hat so seine Theorie zum Thema Spinnen: «Es ist ja so, wenn man ne Spinne sieht, hat man Angst. Aber man hat erst wirklich Angst, wenn man die Spinne nicht mehr sieht.»

Tja, diese verdammt reale Macht des Imaginären, auf der so vieles beruht: Songtexte, Selbsteinschätzungen, Projektionen, Lippenthesen und Heiratsanträge.