Gangs of London: Diese Serie ist brutaler als «Game of Thrones»



Bild: Sky Vision

Gegen diese Serie ist «Game of Thrones» ein Kindergeburtstag

Dieser Review enthält keine inhaltlichen Spoiler, ist aber ab 18 Jahren. Wie «Gangs of London» – eine der grausigsten Serien, die ich (zu Ende) gesehen habe. Ob sich das auch für dich lohnt, erfährst du im Folgenden.

Was haben «Gangs of London» und «GoT» gemeinsam?

«Game of Thrones» («GoT») spielt in alten Zeiten, in einer vom Schriftsteller George R. R. Martin erschaffenen Fantasiewelt. Derweil hat «Gangs of London» keinen literarischen Hintergrund, sondern basiert (ein bisschen) auf einem Videospiel, das Sony 2006 für die PlayStation hervorbrachte, und der Hauptschauplatz ist das London der Neuzeit.

Trotz der absolut unterschiedlichen Kulissen teilen sich die beiden Serien eine Reihe von Schlüsselthemen und haben verblüffende Ähnlichkeiten, so dass sich einige «GoT»-Fans fast wie zu Hause fühlen könnten:

Es handelt sich um epische Familien-Dramen, die mit dem Tod des Patriarchen richtig Fahrt aufnehmen. Im Zentrum stehen die kriegsführenden Clans, ihre wechselnden Bündnisse, Intrigen und der oftmals tödliche Verrat. Aber auch Liebe und Leidenschaft spielen eine Rolle.

Es sind bildgewaltige Inszenierungen.

Starke Frauenrollen sind zentral.

Es werden neue Massstäbe gesetzt in Sachen exzessiver Brutalität, Folter und Waffeneinsatz.

Die Kämpfe spielten sich ähnlich unterhaltsam und ausgefallen ab, mit einem ironischen Lächeln und hochgezogener Augenbraue, meinte ein britischer Kritiker.

Es ist angesichts der vielen Charaktere und Verstrickungen zu Beginn nicht einfach, den Überblick zu behalten.

Niemand ist (seiner Gesundheit) sicher, auch nicht die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller.

Zwei zentrale Figuren haben in beiden Produktionen mitgespielt: Michelle Fairley (Catelyn Stark in «GoT») und Lucian Msamati (Salladhor Saan in «GoT»).

Sie ist die Frau des Paten – und gnadenlos Bild: Sky Vision

Der Anführer der Gypsies, auch ein bekanntes Gesicht Bild: Sky Vision

Warum lohnt sich «Gangs of London»?

1. Allein schon wegen den knapp 55 Minuten von Folge 5 ...

screenshot: sky

2. Wegen ihm hier

Bild: Sky Vision

Ein typischer «Arbeitstag» von Elliot... Bild: Sky Vision

PS: Aber nicht wegen der Folterszenen.

Wer soll das nicht gucken?

Wichtig: Die Serie ist ab 18 Jahren!

Minderjährige dürfen sie nicht sehen. Und allen Zartbesaiteten ist dringend davon abzuraten. Auch hartgesottene Action-Fans könnten Mühe bekunden, sich bis zum Ende durchzukämpfen. Das Filmblut spritzt und sprudelt. Und die Kamera hält bei Folterszenen unbarmherzig lange drauf.

Bei den endlos erscheinenden Folterszenen haben es die «Gangs of London»-Macher übertrieben. Das geht bereits in der ersten Folge los – und wird im Folgenden nicht harmloser. Im Gegenteil! Deswegen von «Torture Porn» (Folter-Porno) zu sprechen, ist zwar cineastisch nicht zutreffend, man fühlt sich aber manchmal wie in einem bösen Horrorfilm.

Was möchtest du in einer TV-Serie NICHT sehen? Abgehackte Hände Mit dem Hammer zertrümmerte Kniescheiben Fingernägel, die herausgerissen werden Grillieren als Foltermethode Eine Bohrmaschine, die Körperteile durchbohrt Zerplatzende Köpfe Nackte Füsse, die auf Glasscherben treten Eine Schusswunde, die getackert wird 🙈🙈🙈

Ist es eine gute Geschichte?

Ja, absolut. Trotz der Folterszenen.

Hat es einen richtigen Bösewicht?

Einen? 😂

screenshot: Sky

Er hier ist der Obermacker Bild: Sky Vision

Die Albaner mischen auch mit ... Bild: Sky Vision

Nicht zu reden von den Pakistani Bild: Sky Vision

Und dann sind da noch diese beiden «Jungspunde»... Bild: Sky Vision

«Gangs of London» handelt zwar von toxischer Männlichkeit, doch die weiblichen Clan-Chefs stehen ihnen in nichts nach Bild: Sky Vision

Humor?

Für meinen Geschmack viel zu wenig.

Die Akteure gehen nicht nur zum Foltern in den Keller, sondern auch zum Lachen. Abgesehen vom eigentlichen Helden, der auch hier unglaublich hervorsticht, aber mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. 😉

Der mangelnde Humor ist (abgesehen von den Folterszenen) das grosse Manko dieser eigentlich grossartigen Serie. Diesbezüglich kann der walisische Regisseur und Serienvater Gareth Evans noch viel von Quentin Tarantino lernen.

Der Soundtrack

Eine aussergewöhnliche und zur düsteren Stimmung der Serie passende Mischung aus Blues- und Rock-Oldies, klassischer Musik und europäischem Rap und Hip-Hop.

Eine kleine Auswahl:

«Born A King» (2018) ist ein Stück des britischen Rap-Duos 5ive 9ine, das perfekt zur Geschichte passt.

The Platters steuern «Only You» bei, ein Doo-Wop-Song von 1954. Wer das Stück mag, sollte eventuell auf «Gangs of London» verzichten. Es ist die grausige Hintergrundmelodie zu einer besonders schlimmen Folterszene.

«Suzie Q» von Creedence Clearwater Revival, ein Hit der kalifornischen Rockband aus den wilden 1968ern.

«Spirit Slips Away», ein Classic-Rock-Stück aus den 1970ern, von der irischen Band Thin Lizzy.

Die Chopin-Komposition Nocturne No. 17 In B, Op. 62 No. 1, interpretiert von der Pianistin Maria João Pires (2018).

«Ghetto 2» (2019), ein hörenswerter Titel des kosovo-albanischen Sängers, Rappers und Songwriters Mozzik, der nebenbei der Ex-Mann der hierzulande ziemlich bekannten und umstrittenen Rapperin Loredana ist.

Alle Songs, die in den neun Folgen der 1. Staffel (ausschnittsweise) zu hören sind, findet man hier bei what-song.com, mit Links zu YouTube, Spotify, Apple Music und Amazon.

Der (sehenswerte) Trailer

Zur Sprache

«Gangs of London» ist ein Multikulti-Drama. Die kriminellen Londoner Clans haben ihre Wurzeln in Irland, Albanien, Wales, Nigeria, Kurdistan und Pakistan. Für das «Sky Original» wurden extra Darstellerinnen und Darsteller ausgesucht, die aus den besagten Regionen oder Ländern stammen und die jeweiligen Sprachen beherrschen. In der gut gemachten deutschen Synchronfassung ist von den verschiedenen Englisch-Akzenten und den Originalsprachen nichts zu hören. Wer stattdessen die mehrsprachige Originalfassung bevorzugt, muss ohne englische Untertitel auskommen. Dies sei bei Sky-Original-Produktionen leider üblich, monieren Kritiker.

Nicht verwechseln!

Die von Sky Atlantic finanzierte Serienproduktion «Gangs of London» (2020) hat nichts mit dem 2019 veröffentlichten Film «Blue Story – Gangs of London» zu tun.

Noch etwas?

Hatte ich erwähnt, dass es Folterszenen gibt?

Was andere zu «Gangs of London» meinen

«Ein Muss für abgebrühte Actionfans, eine Herausforderung für zarte Gemüter. Wenn ‹Gangs of London› Konsensunterhaltung zum Entspannen ist, dann steht der (Serien-)Mainstream lichterloh in Flammen.» quelle: fm4.orf.at

«Alle Viertelstunde gibts einen Kugelhagel und knietiefe Blutlachen. Die Folterkeller werden immer voller. Man möchte nach jeder Folge den Tatortreiniger rufen fürs eigene Wohnzimmer. (...)



Keiner kann Prügel- und Ballerorgien gegenwärtig besser und gnadenloser choreografieren als der walisische Martial-Arts-Fan Gareth Evans, der sich ‹Gangs of London› ausgedacht hat.» quelle: welt.de

«Bestialität ist in der britischen Sky-Serie ‹Gangs of London› zwar allgegenwärtig, aber keineswegs einziges ästhetisches Programm. Im Grunde ist ‹Gangs of London› zuallererst charaktergetriebenes Drama – und in den Hauptrollen grossartig gespielt.» quelle: faz.net

Die Daten für Serien-Junkies

Anzahl Folgen: 9

Dauer der Folgen: 53 bis 93 Minuten

Staffeln: Bisher 1

Genre: Action, Crime, Drama, Gangster

Verfügbarkeit: Alle Folgen bei Sky Show. Die Pay-TV-Erstausstrahlung erfolgte am 23. Juli 2020.

Gibts eine Fortsetzung?

Ja. Die zweite Staffel von «Gangs of London» ist bereits in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten sollen laut sky.de nächstes Jahr beginnen und die Ausstrahlung 2022 folgen.

Und jetzt du!

Was ist deine liebste Action-Drama-Serie? Wirst du dir «Gangs of London» mit wohligem Gruseln antun, oder schrecken dich ausufernde Gewaltdarstellungen ab?

