«8 Tage»: Weltuntergangs-Serie von Sky lohnt sich nicht



Bild: Neuesuper/Stephan Rabold

Noch «8 Tage» bis zum Weltuntergang – das ist die letzte Warnung (für Serien-Fans)

Die Sky-Original-Produktion «8 Tage» basiert auf einer spannenden Ausgangslage. Dann läuft alles aus dem Ruder. Aber nicht wegen des auf die Erde zurasenden Meteoriten.

«Wo wohnst du?» – «Nächste Woche in einem riesigen Krater.»

Die neue deutsche Weltuntergangs-Serie «8 Tage» ist ein Schuss in den Ofen und enttäuscht auf ganzer Linie. Serien-Fans sollten stattdessen «Der Pass» gucken – auch das ist eine Sky-Original-Produktion und um Welten besser.

Worum geht's?

Das Ende ist nah. In acht Tagen wird ein Meteorit in Europa einschlagen und Tod und Verwüstung bringen. Für mehrere höchst unterschiedliche Menschen stellt sich die Frage, was sie in der verbleibenden Zeit tun, und ob sie ihre Liebsten noch irgendwie in Sicherheit bringen können.

Der Trailer Video: YouTube/Sky Österreich

So weit die durchaus spannende Ausgangslage. Doch damit hat es sich mit den positiven Dingen.

Was ist schlecht?

Eigentlich alles.

Klischee reiht sich an Klischee.

Die Schauspieler sind unter- oder überfordert.

Die Musik ist übertrieben dramatisch.

Es gibt reihenweise filmhandwerkliche Mängel und unrealistische Szenen.

Die Dialoge sind zum Schreien.

«Wir betreten nun die Hauptschlagader unseres Bunkers.»

«Manchmal kommt es nicht darauf an, wie alt man wird.»

«Sie sagen, dass der Himmel dunkel sein wird. Überall. Sogar in Amerika.»

«Tut eigentlich jede Geburt so weh?» – «Meistens schon, ja.»

Geht's noch schlimmer?

Leider ja.

Wir schreiben das Jahr 2019.

Was stimmt hier nicht? bild: watson

Und hier? Bild: Neuesuper/Stephan Rabold

Mittlerweile sollte bis zum letzten Schauspieler und Regisseur durchgedrungen sein, dass der Finger nur an den Abzug gehört, wenn man auch tatsächlich schiesst.

Der professionell-sichere Umgang mit Schusswaffen wird Polizisten und anderen Sicherheitskräften in der Grundausbildung eingeimpft. Und er ist ein Gradmesser dafür, ob die Filmemacher mit Auge fürs Detail ans Werk gingen.

Geht doch! Bild: Neuesuper/Stephan Rabold

Apropos Technik ...

Teletext feiert in «8 Tage» tatsächlich ein Revival. Die deutschen Bürgerinnen und Bürger sollen die Nummern ihrer Personalausweise eingeben, um herauszufinden, ob sie in der grossen Bunker-Platz-Lotterie gewonnen haben ...

Kann sie die Serie retten?

Bild: Neuesuper/Stephan Rabold

Christiane Paul war mal richtig gut. Als mutige junge Frau in der sehenswerten deutschen Komödie «Im Juli» (2000). Da spielte sie an der Seite von Moritz Bleibtreu und schaffte mit ihm den illegalen Grenzübertritt auf dem Balkan.

19 Jahre später flüchtet die ausgebildete Ärztin mit ihrer Filmfamilie erneut nach Osten – und scheitert. Allerdings nicht an den unsäglich schlecht inszenierten Schleppern, sondern an einem Drehbuch, das einfach nicht aufgeht.

«Vielleicht könnten wir langsam mal versuchen, uns selbst zu retten. Anstatt irgendwelche reichen Fuzzies hier durchzuwinken.»

Bild: Neuesuper/Stephan Rabold

Du hättest gern eine zweite Meinung?

Hier sind ein paar knackige Auszüge aus Serien-Besprechungen deutscher Kolleginnen und Kollegen:

«Wenn das alles sein soll, was uns im Angesicht der Apokalypse einfällt, dann ist das Ende nahe.» quelle: faz.net

«Zu ihrem auf dem Papier so faszinierenden Gedankenexperiment haben die Macher selbst kaum einen faszinierenden, erhellenden oder packenden Gedanken. (...) Hier wird auf apokalyptischer Sparflamme gekocht, nur selten geht man in die Vollen oder dahin, wo es wirklich wehtut.» quelle: filmstarts.de

«Wenn dann Supermärkte geplündert werden oder hedonistische Sexpartys steigen, hat das auch nichts Schockierendes mehr, sondern wirkt wie ein austauschbares Bild, das in der Logik der Serie vorkommen muss, aber keinerlei Emotionen hervorruft. Weltuntergang aus der Konserve.» quelle: deutschlandfunk.de

«In allem erinnert ‹8 Tage› an das, was man oft im ‹Tatort› bekommt: etwas, das zwar qualitativ am oberen Ende des deutschen Fernsehbetriebs angesiedelt, aber doch standardisierte Routine ist. Das kann man am Sonntagabend machen, doch in dem Überangebot aufregender Serien, mit denen Streamingdienste und Pay-TV locken, ist ‹8 Tage› keine ernsthafte Konkurrenz.» quelle: sueddeutsche.de

Was du stattdessen gucken kannst

Die wirklich besten Krimi-Serien aller Zeiten 😉

Weltuntergang während des Bewerbungsgesprächs (TV-Spot) Video: YouTube/KlonBlog

Doku zu Meteoriten-Einschlag Video: YouTube/Salz Mann

Meteorit 2013 in Russland Video: YouTube/Tuvix72

«Alone In The Wild» (Survival-Experiment in Kanada) Video: YouTube/digitalsc4rz

Virales Survival-Training Video: srf/SDA SRF

