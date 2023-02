Chillets mal, liebe Schweizer – so geil ist Aromat auch wieder nicht

«Finken! Überall FINKEN!!» – Was Ausländern am Leben in der Schweiz auffällt – Teil II

Ebendarum verstehen Ausländer etwa des Schweizers Begeisterung für eine der fadesten Würste der Welt nicht (Bratwurst). Oder was an einem Sprudel aus Milchserum eigentlich fein sein soll (Rivella). Oder weshalb um eine MSG-Würze solch Aufheben gemacht wird (Aromat). Das macht aber nichts, den die Schweizer verstehen meine Digestives auch nicht.

Vielleicht war es dein geliebtes Grosi, das dir erstmals etwas vom Pülverchen aus der ikonischen Büchse dir aufs hartgekochte Ei streute. Vielleicht sind diese Erinnerungen gar mit den ersten haptischen Erfahrungen mit Esswaren in der Frühkindheit verknüpft, damals, als deine kleinen Fingerchen erstmals ein Ei schälen und dann zur Streuwürze greifen durften. Das sind starke emotionale Erinnerungen , die tief in unserem Unterbewusstsein harren.

Das arme Kind hat ja Aromat auf der Nase! Die wäre also angefixt. (Ja. Jaaaaaaa. Ich weiss. Oh stfu.)

Ach ja – auch mal überlegt, weshalb du so sehr für Aromat schwärmst? Der Geschmack? Fehlanzeige. Nö, du liebst es, weil es dich an deine Kindheit erinnert.

Fehlt das Aromat, dann kaufst du dir eine der gefühlt 100 TAUSEND anderen Produkte. Die heissen vielleicht All Purpose Seasoning Blend, aber vom Konzept her ist's dasselbe.

Aha. Preiskampf, also. «Zwischen der Migros und dem Hersteller herrscht dicke Luft. Sie können sich beim Abnahmepreis nicht einigen», so «Blick» .

Alarm in Schweizer Haushalten: Schweizer Detailhändlern gehe das Streugewürz Aromat aus , so wird berichtet. Vor allem bei der Migros herrsche gähnende Leere in den Regalen. Die SDA schreibt:

