Leben

Schweiz

7 Orte, an denen du den 1. August feiern kannst



An diesen 7 Orten ist der 1. August besonders schön (bei einigen schon am 31. Juli 🙌)

Der 1. August steht vor der Tür und bald wird gefeiert. Damit du am Nationalfeiertag ordentlich die Korken knallen lassen kannst, haben wir dir sieben sehenswerte Orte herausgesucht, an denen es sich besonders gut feiern lässt.

Am 31. Juli kannst du bereits hier feiern:

«Fire on the rocks» – Rheinfall

Bild: KEYSTONE

Das «Fire on the Rocks» in Neuhausen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits 1857 fand das erste Feuerwerk am Rheinfall statt. Dies jedoch nicht zu Ehren des 1. Augusts, sondern aufgrund der Einweihung der Rheinfallbahn von Winterthur nach Schaffhausen.

Das Feuerwerk startet um 21:45 Uhr. Verschiedene Essensstände am Rheinfallquai sorgen dafür, dass du dem Spektakel nicht hungrig beiwohnen musst.

Alle Infos findest du hier.

Bild: Shutterstock

An- und Abreise

Mit dem Zug fährst du bis zur Haltestelle Neuhausen Rheinfall oder bis Schloss Laufen am Rheinfall. Die SBB bietet diverse Extrazüge an, die genauen Infos findest du hier.

Falls du lieber mit dem Auto anreisen möchtest, kannst du in Neuhausen für zehn Franken den ganzen Abend lang parkieren. Beim Schloss Laufen sind die Parkplätze sogar kostenlos.



Hier findet die Feier statt:

«Big Bang » – Biel

Bild: KEYSTONE

Während des «Big Bang» ist in Biel immer sehr viel los: Am 31. Juli finden sich rund 100'000 Besucher am See ein, um das Feuerwerk zu bestaunen. Dies geht sowohl vom Ufer, als auch vom Schiff aus.

Das Feuerwerk beginnt um 22:30 Uhr und dauert gut 30 Minuten. Am Strandboden kannst du dir an den verschiedensten Essensständen den Bauch vollschlagen und dazu verschiedenen Musikern zuhören. Übrigens: Auch für Flugzeugfans ist etwas dabei. Um 20:00 Uhr präsentiert der Pilot Christoph Meyer mit seiner «Extra 300 SC» eine Flugshow.

Alle Infos findest du hier.

An- und Abreise

Mit dem Zug fährst du bis Biel Bahnhof. Von dort geht es zu Fuss oder mit dem Bus Nummer 9 bis zur Schifflände. Es verkehren Zusatzbusse und -züge bis in die frühen Morgenstunden.

Für Autos gibt es keine zusätzlichen Parkplätze, es gelten die normalen Tarife der Stadt Biel. Aufgrund der hohen erwarteten Besucherzahlen ist es aber empfehlenswerter mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.

Hier findet die Feier statt:

Ascona – Tessin

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Durchfeiern kannst du am Lago Maggiore in Ascona. Dort beginnt die Feier nämlich am 31. Juli und geht bis zum 1. August. Verschiedene Künstler treten auf der Bühne am See auf und auf dem Piazzale Torre wird grilliert was das Zeug hält.

Du kannst die Gelegenheit auch gleich nutzen, um die Stadt besser kennenzulernen. Wusstest du beispielsweise, dass Ascona der tiefst gelegene Ort der Schweiz ist? Den Abschluss des Festes bildet am 1. August um 22:30 Uhr das grosse Feuerwerk ĂĽber dem See.

Alle Infos findest du hier.

Bild: Shutterstock/Roman Babakin

An- und Abreise

Mit dem Zug fährst du bis zum Bahnhof Locarno. Von dort kannst du zu Fuss nach Ascona spazieren oder den Bus Nummer 1 bis Ascona, Posta nehmen.

Falls du mit dem Auto anreist, stehen dir die normalen Parkplätze zur Verfügung.

Hier findet die Feier statt:

Und am 1. August feierst du hier:

Höhenfeuer auf der Rigi

Du hast keinen Balkon oder die Aussicht auf die umliegenden Feuerwerke ist dir zu wenig spektakulär? Dann ab mit dir auf die Rigi. Vom Gipfel der sogenannten Königin der Berge hast du einen super Ausblick auf die umliegenden Feuerwerke und ab 21:30 Uhr kannst du zusätzlich das hauseigene Höhenfeuer geniessen.

Alle Infos findest du hier.

Bild: Shutterstock

An- und Abreise

Um den Abend des 1. August auf der Rigi verbringen zu können, musst du dort übernachten. Die Übernachtung im Berggasthaus inklusive Frühstück kostet 55 Franken pro Person.

An- und abreisen kannst du entweder mit der Rigibahn oder zu Fuss. Der Aufstieg ab Seebodenalp dauert ungefähr zwei Stunden.

Hier findet die Feier statt:

Estivale Open Air – Estavayer-le-Lac

Bild: EPA/KEYSTONE

Das Estival Open Air findet seit 27 Jahren statt. Besucher können sechs Tage lang verschiedenen Musikern aus der ganzen Welt lauschen, die direkt am See auftreten.

Den Abschluss des Festivals bilden die Feierlichkeiten am Abend des 1. Augusts. Dieser Abend ist kostenlos und wird 2018 gemeinsam mit der brasilianischen Stadt Nova Friburgo gefeiert. Das Feuerwerk startet um 22:20 Uhr.

Alle Infos findest du hier.

Bild: Shutterstock

An- und Abreise

Vom Bahnhof Estavayer-le-Lac ist das Festival entweder zu Fuss oder mit dem Extrabus, angeschrieben mit «Estivale», erreichbar.

Wer mit dem Auto anreist, findet verschiedene Parkplätze vor, von denen dann ein Shuttlebus zum Festival führt. Ein Parkplatz kostet fünf Franken.

Hier findet die Feier statt:

Feuerwerk auf dem Zuestoll

Dir sind die «normalen» Feuerwerke zu langweilig und vorhersehbar? Dann solltest du dieses Jahr den Nationalfeiertag am Walensee verbringen, beispielsweise in Walenstadt oder Quarten. Von dort siehst du nämlich auf den Zuestoll, einer der sechs Gipfel, die zu den Churfirsten gehören.

Um 22:00 Uhr startet das Feuerwerk. Dabei werden vom 2235 Meter hohen Berg Feuerwerkskörper gezündet, die in dann in die Tiefe stürzen. Dadurch wird der Berg hell erleuchtet. Nach einer halben Stunde sind die vielen «Aaah's» und «Oooh's» dann leider auch schon wieder vorbei.

Alle Infos findest du hier.

Bild: Shutterstock

An- und Abreise:

Nach Walenstadt kannst du mit dem Zug oder Auto anreisen. Es gibt keine zusätzlichen Verbindungen und auch keine speziellen Parkplätze.

Hier findet die Feier statt:

Bundesfeier Bern

Bild: KEYSTONE

Der 1. August steht in Bern ganz im Zeichen des Nationalfeiertages. Bereits um neun Uhr startet das Programm mit einem Brunch in Paul Stucki's Musig Stubete mit «rassiger und fätziger» Musik. Für die Kleinen gibt es um elf Uhr einen Kinderzirkus im Schloss Köniz, der selbstverständlich auch von Erwachsenen besucht werden kann.

Wer sich in Bern noch nicht so gut auskennt, kann das mit einer kostenlosen Trottinett-Führung durch die Altstadt ändern und die Stadt erkunden. Das Feuerwerk startet um 22:15 Uhr, vom Gurten hast du eine super Sicht darauf.

Alle Infos findest du hier.

Bild: KEYSTONE

An- und Abreise

Du kannst mit dem Zug oder dem Auto anreisen, es werden keine Extrazüge oder zusätzlichen Parkplätze zur Verfügung gestellt.

Hier findet die Feier statt:

Und wo wirst du den 1. August feiern? Schreib uns deine Tipps in die Kommentare!

Dies sind die 11 velofreundlichsten Städte der Schweiz

Kennst du die schönsten Badis der Schweiz? Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch fĂĽr Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch fĂĽr Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare