Leben

Schweiz

Schweizer Seen: Diese schönen Seen musst du gesehen haben



Diese 11 Schweizer Seen musst du diesen Sommer unbedingt besuchen

Präsentiert von

Der Sommer ist in vollem Gange – aber du weisst wieder mal nicht, wo du die Sonne geniessen sollst? Dann ab an diese elf Seen!

Sarnersee

Wir befinden uns hier:

Das Tal, in welchem der grösste See des Kantons Obwalden liegt, wurde von eiszeitlichen Gletschern ausgeschliffen. Nach der letzten Eiszeit gehörte der Sarnersee noch zum heutigen Vierwaldstättersee. Nach und nach trugen aber verschiedene Flüsse viel Schwemmmaterial mit und schnürten den Sarnersee vom Vierwaldstättersee ab.

Um den See zu Fuss zu umrunden, solltest du aber mindestens die fünf Stufen in deinem Treppenhaus alleine schaffen: Ganze fünf Stunden dauert die Wanderung um den See. Dafür wirst du aber mit schönen Uferabschnitten und vielen potenziellen Badeplätzen belohnt. Falls du für die fünf Tritte in deinem Treppenhaus schon den Lift nimmst, kannst du einen Teil des Sarnersees auch mit dem Schiff zurücklegen. So schonst du deine Schuhsohle und verpasst trotzdem nichts von der Umgebung.

Ein Beitrag geteilt von Regina (@trulla5000) am Apr 8, 2018 um 12:33 PDT

Ein Beitrag geteilt von Karin (@karin.od) am Mär 14, 2018 um 8:58 PDT

Ein Beitrag geteilt von Pit 🏔 (@traveller8912) am Nov 27, 2017 um 2:18 PST

Ägerisee

Wir befinden uns hier:

Der Ägerisee entstand durch einen Gletscher und wird heute hauptsächlich durch das Wasser aus dem Hüribach gespiesen. Sein Ufer war 1315 Austragungsort der Schlacht am Morgarten. Daran erinnert heute ein Denkmal.

Falls du dir nichts aus alten Schlachten und neueren Denkmälern machst, haben wir durchaus Verständnis. Macht aber nichts: Viele Feuerstellen und Badeplätze rund um den See sind perfekt, um eine Wurst auf den Grill zu schmeissen und einen Sprung ins Wasser zu wagen. Und falls du lieber über den See tuckerst, hüpf einfach in ein Boot von deinem Bootsdealer des Vertrauens und lass es dir gut gehen.

Ein Beitrag geteilt von Daniel Hegglin (@heda_zug) am Mär 27, 2018 um 12:39 PDT

Ein Beitrag geteilt von SPRITNEY BEERS. (@aenkixskywalker) am Apr 4, 2018 um 2:05 PDT

Ein Beitrag geteilt von Ivo Stehrenberger (@ivostehrenberger) am Apr 6, 2018 um 2:51 PDT

Gleich geht's weiter mit den Seen, vorher ein kurzer Hinweis:

See + Grill = ❤️ Was darf bei einem Ausflug an den See nicht fehlen? Logisch – die richtige Verpflegung! Damit du nicht deine ganze Küche mitschleppen musst, verlässt du dich am besten auf das beliebteste Grillgut der Schweizer – die Grill-Wurst! Alles, was du dazu wissen musst, findest du bei uns >>

Und nun zurück ans Wasser ...

Hallwilersee

Wir befinden uns hier:

Der Hallwilersee liegt grösstenteils im Kanton Aargau und zu einem kleineren Teil im Kanton Luzern. Die Uferlandschaft darf von Gesetzes wegen nicht bebaut werden. Was das heisst? Freie Sicht aufs Hallwilerseeufer, natürlich!

Der Weg um den See ist rund 22 Kilometer lang – dafür aber eben grösstenteils am Ufer. Falls du in der Hälfte schlapp machst, kannst du schauen, dass du dann in Mosen landest. Dort hat's nämlich einen Zeltplatz.

Und falls du eher so der Pfahlbauer oder Schloss-Typ bist: Kein Problem, gibt's auch beides. Das Wasserschloss von Hallwyl wird übrigens vom Aabach umschlossen und kann nur über eine Zugbrücke erreicht werden. Mehr Romantik geht nicht.

Ein Beitrag geteilt von urpfi1 (@urpfi1) am Okt 11, 2017 um 10:45 PDT

Ein Beitrag geteilt von Eva Eichenberger (@reisli_around_the_world) am Apr 4, 2018 um 5:49 PDT

Ein Beitrag geteilt von Rudolf Mumenthaler (@rmumenthaler7) am Apr 4, 2018 um 6:23 PDT

Klöntalersee

Wir befinden uns hier:

Klöntalersee? Klöntalersee! Dieser Natursee, der durch einen Bergsturz entstanden ist, liegt «nur» 848 Meter über Meer, ist überschaubar gross und eine Perle für Ausflügler aus der ganzen (Deutsch-)schweiz.

Hier kannst du im Sommer am Ufer in die Wiese liegen, das überragende Bergpanorama geniessen und danach deine Zehen im Wasser abkühlen. Und falls du dir dein Znachtessen selber verdienen willst, wirf die Angel rein und zieh dir einen Fisch an Land: Am Klöntalersee gilt nämlich noch das Freiangelrecht und du darfst ohne Patent fischen (wenn du folgende Bedingungen befolgst).

Falls du mit dem Auto oder Motorrad unterwegs bist, lohnt sich eine Fahrt auf der Pflasterstrasse durch den Näggeler-Wald hindurch auf die Schwammhöhe. Dort kannst du auf den See und die Umgebung hinabblicken.

Ein Beitrag geteilt von Awesome world's landscapes 🔵 (@my.awesome.little.world) am Feb 11, 2018 um 10:29 PST

Ein Beitrag geteilt von Paul Oris (@paul.oris) am Apr 12, 2018 um 3:32 PDT

Ein Beitrag geteilt von @instadroned (@instadroned) am Mär 29, 2018 um 1:45 PDT

Lac de Géronde

Wir befinden uns hier:

Falls du einfach mal ein bisschen abschalten willst und das möglichst ohne Anstrengung – geh an den Lac de Géronde! Der ist so klein, dass du ihn schon umrundet hast, bevor du gestartet bist. Und wenn dir das immer noch zu gross ist, dann hat's grad um die Ecke zwei noch kleinere Seen, die «Petits lacs». (Falls dir die dann immer noch zu gross sind, solltest du dir eine Pfütze suchen ...)

Übrigens führt rund um den Lac de Géronde ein Holzschnitzel-Weg. Wenn du also eine gratis Fussreflexzonen-Massage willst, zieh die Schuhe aus und umrunde den See barfuss.

Und sonst? Baden! Der See gilt als beliebter Badesee und hat am einen Ende eine herrliche Badeanstalt.

Ein Beitrag geteilt von Jillian ▪ Switzerland 🇨🇭 (@jillian_cnrd) am Mär 27, 2018 um 9:31 PDT

Ein Beitrag geteilt von freddypm pics (@freddypm_pics) am Aug 12, 2017 um 8:18 PDT

Ein Beitrag geteilt von Isa Schaad (@bella_luiiii) am Okt 28, 2017 um 9:04 PDT

Pfäffikersee

Wir befinden uns hier:

Der Pfäffikersee und seine Umgebung stehen unter Naturschutz. Trotzdem musst du nicht auf den Badespass verzichten. An den gekennzeichneten Stellen darfst du ins Wasser springen und in Pfäffikon kannst du auch Boote mieten.

Wenn du keine Wasserratte bist, kannst du den See bei einem gemütlichen Spaziergang umrunden. Unterschätzen solltest du die Strecke allerdings nicht, 2,5 Stunden musst du schon einrechnen.

Ein Beitrag geteilt von Petr Hrabek (@petrhrabek) am Mär 26, 2018 um 4:58 PDT

Ein Beitrag geteilt von Thomas Dätwyler (@thomasd61) am Apr 7, 2018 um 10:56 PDT

Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mirjam (@rebecca_mirjam) am Mär 25, 2018 um 10:13 PDT

Greyerzersee

Wir befinden uns hier:

Du möchtest den längsten Stausee der Schweiz besuchen? Dann ab mit dir an den Greyerzersee. Bei tiefem Wasserstand kannst du zu Fuss auf die Insel von Ogoz spazieren, da diese dann zur Halbinsel wird.

Wenn du danach Lust auf etwas Süsses hast, solltest du der Schokoladenfabrik in Broc einen Besuch abstatten. Dann noch ein Abstecher ins Städtchen Greyerz und du kannst am nächsten Familienbrunch mit deinem gelungenen Ausflug in den Kanton Freiburg bluffen.

Ein Beitrag geteilt von Angélique (@poney_fuschia) am Nov 1, 2017 um 11:45 PDT

Ein Beitrag geteilt von jean-baptiste udressy (@jbudressy) am Apr 7, 2018 um 11:08 PDT

Ein Beitrag geteilt von Angélique (@poney_fuschia) am Okt 25, 2017 um 9:24 PDT

Sihlsee

Wir befinden uns hier:

Schon Johann Wolfgang von Goethe erwähnte 1797 den Sihlsee – da gabs den Sihlsee noch gar nicht. Allerdings erkannte der wissenschaftlich interessierte deutsche Dichter das Potenzial an dem Ort. Goethes Nachfahren bauten schliesslich bis 1937 einen künstlichen Stausee in die Landschaft.

Heute ist dieser mit dem Fahrrad in 1,5 Stunden zu umrunden. Zu Fuss musst du rund fünf Stunden einrechnen. Da allerdings zwei Brücken über den See führen, kannst du ganz galant auch die Abkürzung nehmen, wenn du genug Stausee hast. Und Schiffe hat's natürlich auch.

Ein Beitrag geteilt von Cin Inzagi (@cin_inzagi) am Dez 14, 2016 um 5:32 PST

Ein von @pihutr71 geteilter Beitrag am Jul 6, 2017 um 3:57 PDT

Ein Beitrag geteilt von Катя (@katarzyna_pl) am Mai 12, 2017 um 9:28 PDT

Lauenensee

Wir befinden uns hier:

Schon Span sangen: «Immer wenni wieder dra dänke, a das Gfüeu dert am Ufer vom See. De merki wie guet dass’s mer ta het, i gloube i gange no meh, a Louenesee ...»

Wieso Span so von diesem See schwärmen, wird dir klar, wenn du selber mal dort gewesen bist. Der kleine See im Berner Oberland liegt in einem Naturschutzgebiet und wird durch Sumpflandschaften zweigeteilt. Im Sommer kann man an den gekennzeichneten Stellen im See baden, im Winter friert er oft zu und man kann darauf Schlittschuhlaufen. Rund um den See gibt es viele Wanderwege – etwa zur Geltenhütte oder zur Wildhornhütte.

Wem der See gar nicht gefällt, der kann sich direkt bei Span beschweren.

Ein Beitrag geteilt von Francine Vernez (@fvernez) am Aug 22, 2017 um 3:46 PDT

Ein Beitrag geteilt von Café Cholm Ueken (@sandra__1971) am Jul 13, 2017 um 7:46 PDT

Ein Beitrag geteilt von Simon Weber Santos (@simonwebersantos) am Dez 5, 2017 um 1:05 PST

Lac des Taillères

Wir befinden uns hier:

Die Legende erzählt, dass der Lac des Taillères über Nacht entstanden sei und das ganze Waldstück, welches vorher dort gewesen ist, verschluckt haben soll. Das sollte heute eigentlich nicht mehr passieren. Darum zieht er bei guten Windverhältnissen auch viele Surfer an. Und im Winter die Schlittschuhfahrer.

Falls du tatsächlich im Winter an den Lac des Taillères pilgerst, solltest du mehr als nur ein T-Shirt tragen – der See liegt im Vallée de la Brévine, das auch als «Klein-Sibirien» bekannt ist, da im Winter Temperaturen von -30° Celsius keine Seltenheit sind.

Ein Beitrag geteilt von LoomiStudio (@loomi_studio) am Mai 8, 2016 um 12:43 PDT

Ein Beitrag geteilt von Marie-Alix (@aliiiix) am Jan 1, 2017 um 5:15 PST

Ein von @jenni13483 geteilter Beitrag am Mai 4, 2017 um 10:08 PDT

Étang de la Gruère

Wir befinden uns hier:

Dieser Moorsee liegt im Jura in einer bewaldeten Vertiefung zwischen Tramelan und Saignelégier. Rund um den See gibt es Wege mit Brücken und Stegen, die nicht verlassen werden sollten, um das unter Naturschutz stehende Gebiet nicht zu beschädigen. Im Sommer darf man sich im See abkühlen.

Falls du beim Sprung ins Wasser denkst, du seist in einem Zufluss eines chinesischen Chemiewerks gelandet, musst du dir keine Sorgen machen. Die braune Farbe des Wassers ist typisch für ein Moorgebiet und kommt von den feinen Torfresten und Humusstoffen.

Ein Beitrag geteilt von haexe_baese 💨 (@haexe_baese) am Sep 23, 2017 um 5:25 PDT

Ein Beitrag geteilt von Claude Gurzeler (@claude_gurzeler) am Okt 14, 2017 um 11:00 PDT

Ein Beitrag geteilt von Amez Barbara (@amezbarbara) am Aug 12, 2017 um 7:15 PDT

Welchen Schweizer See magst du besonders gerne?

Hörst du es schon zischen? Was für Wurst-Sorten gibt es eigentlich? Wie schneide ich sie am besten ein? Und wie gelingt sie auf dem Grill perfekt? Wir haben Antworten auf all deine Fragen rund um das beliebteste Grillgut der Schweizer >>

Die Fischotter erobern die Schweiz zurück: Video: srf

Das sind die schönsten, beliebtesten und grössten Badis der Schweiz

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter