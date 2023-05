Remo Forrer Forever hat Startnummer 3 im ESC-Finale und wird ... 3. natürlich, sagen wir!

In der von Barbara Schöneberger animierten Warm-up-Sendung toben bereits diverse Bären. Zum Beispiel Luca Hänni, der vor vier Jahren 4. wurde. Ein Mann, den wir nicht identifizieren können, der aber offenbar auch schon mal beim ESC dabei war (für Deutschland, wahrscheinlich?) erzählt, wie viel an so einem ESC immer gefeiert wird, weil schliesslich jede einzelne Länderdelegation die grössere Partynudel ist. Und Sylvie Meis ist da. Wieso? Keine Ahnung. Und Max Mutzke singt grauenhaft schlecht ein Medley (wahrscheinlich, weil Deutschland an ESC-Tagen einfach nicht singen kann). Barbara Schöneberger hat auf ihrem Kleid entweder Burger oder Luxemburgerli aufgedruckt.