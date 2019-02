Leben

Netflix bringt «Breaking Bad»-Film: Dazu die besten Zitate von Jesse Pinkman



«Breaking Bad» kommt zurück – dazu die 10 besten Zitate von Jesse Pinkman

Toni Lukic / watson.de

In Sachen «Breaking Bad»-Film werden die Infos konkreter. Im November kam raus, dass es eine Fortsetzung in Spielfilm-Länge der Erfolgsseris geben werde. Wie der Hollywood Reporter und Variety berichten, wird Aaron Paul als Jesse Pinkman dabei sein.

Ob Bryan Cranston als Meth-Chemiker-Don Walter White mit dabei ist, steht noch nicht fest. Cranston sagte aber in der Dan-Patrick-Show, dass er absolut dabei wäre, wenn ihn Breaking-Bad-Schöpfer Vince Gilligan fragen würde.

Der Film wird zunächst auf Netflix laufen, danach gibt es ihn nur noch auf dem Sender AMC zu sehen.

Grund zur Freude ist allein schon die Tatsache, dass Jesse Pinkman dabei sein wird. Als Zuschauer hat man so sehr mit dem Charakter mitgefühlt, hat die Höhen und Tiefen des Partners von Walter White miterlebt und hofft, dass er nicht unter die Räder kommt.

Denn Jesse war immer ein wenig naiv und kämpfte als empathischer Charakter im kalten Drogengeschäft. Und doch war er einer der lustigsten Charaktere in «Breaking Bad».

Hier kommen 10 der besten Jesse-Zitate:

«We make poison for people who don’t care. We probably have the most unpicky customers in the world.»

«You either run from things, or you face them, Mr. White.»

«Like I came to you, begging to cook meth. ‘Oh, hey, nerdiest old dude I know, you wanna come cook crystal?’ Please. I’d ask my diaper-wearing granny, but her wheelchair wouldn’t fit in the RV.»

«Yeah Mr. White! You really do have a plan! Yeah science!»

«Oh well, heil Hitler, bitch! And let me tell you something else. We flipped a coin, okay? You and me. You and me! Coin flip is sacred! Your job is waiting for you in that basement, as per the coin!»

«Possum. Big, freaky, lookin’ bitch. Since when did they change it to opossum? When I was comin’ up it was just possum. Opossum makes it sound like he’s irish or something. Why do they gotta go changing everything?»

«What good is being an outlaw when you have responsibilities?»

«Yeah, bitch! Magnets!»

«Yo 148, 3-to-the-3-to-the-6-to-the-9. Representin’ the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone!»

«I got two dudes that turned into raspberry slushie then flushed down my toilet. I can’t even take a proper dump in there. I mean, the whole damn house has got to be haunted by now.»

