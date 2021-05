Leben

28 Leute, die ihr Geschlecht geändert haben und endlich ihr neues Leben beginnen

Es gibt Menschen, die sich aufgrund ihres Geschlechts im falschen Körper gefangen fühlen. Wo es früher keine medizinischen Möglichkeiten gab, kann heute geholfen werden.

Mit einer Hormontherapie (kurz HRT) haben diese Menschen die Möglichkeit, ihr Geschlecht, salopp gesagt, zu ändern. Dass es dafür aber viel Zeit, Geduld und Energie braucht, beweisen die folgenden Menschen.

Sie teilen ihre Ergebnisse mit einem Vorher-/Nachher-Foto im Internet und diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

«Nach 3,5 Jahren HRT habe ich das Gefühl, dass sich etwas verändert hat, aber ich kann es nicht genau benennen. 😊 Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall eine glückliche Frau geworden!»

«Der Unterschied, den ein Jahr ausmachen kann, ist ziemlich beeindruckend.»

«Zum ersten Mal seit fünf Jahren bei Instagram eingeloggt. So viel hat sich zwischen 2015 und 2021 verändert. Fast 14 Monate HRT.»

«Zwei Jahre HRT und ich denke, ich habe mich ein wenig verändert. 😘»

«Ausgehen macht jetzt einfach viel mehr Spass. 😳 20 Monate HRT.»

«Drei Monate vor dem Coming-out vs. zwei Jahre später. Mit der HRT beginne ich nächsten Monat. Ich kann es kaum erwarten, in den nächsten Jahren ein neues Bild zu posten.»

«Es waren wirklich harte drei Monate. Aber ich bin jetzt so viel glücklicher und das Leben ist endlich lebenswert. HRT hat mir mental wirklich gut getan. Ich bin gespannt auf das, was noch kommen wird!»

«Es ist schon eine Weile her, dass ich hier gepostet habe. Da bin ich wieder, ihr Lieben!»

«Dieser Jumpsuit hat schon so einiges gesehen! Knapp 13 Monate HRT und eine Menge Bartentfernung.💕»

«3,5 Jahre auf Testosteron.»

«Ein Jahr auseinander und sieben Monate auf Östrogen. 💖»

«Zwei Gläser Wein, zwei verschiedene Looks.»

«Mit 28 und 31. Vier Tage vor dem zweiten Jahr mit HRT. 😊»

«Dieses Hemd, das früher so eng um meinen Bauch war, hängt jetzt einfach so locker an mir. Vier Jahre HRT und 100 Pfund leichter.»

«Zwei Jahre vor der HRT und nach einem Jahr mit HRT.»

«Ich bin weder Mann noch Frau, ich bin non-binär»

Video: watson/lea bloch

«Ich, etwa zwei Jahren nach meinem Coming-out. Und ich fühle mich so viel besser und glücklicher als mein wahres Ich.»

«Vor 6 Jahren vs. heute!»

«Die letzten drei Jahre waren unglaublich!!! Ich muss noch lernen, wie man für Bilder lächelt. 😜.»

«Zwei harte Jahre, die ich nie für möglich gehalten hätte.🌈 »

«Links 2018, ich war 24 Jahre alt. Rechts 27, mit etwa 5 Monaten HRT. Ich habe am 14. Oktober 2020 begonnen.»

«Anfang 2017 --> 2021. Ein Jahr und vier Monate HRT. In meinen frühen 30ern. Ich bin so viel glücklicher mit mir selbst, als ich es jemals war.»

«Zwei Jahre HRT. Die globale Erwärmung wird die Winter immer heisser machen. Ich präsentiere euch: den Winter.»

«Ein Jahr vor meinem Coming-out und nach neun Monaten HRT. 26 Jahre alt.»

«2017 (zwei Jahre vor dem Coming-out) und 2021 (zwei Jahre nach dem Coming-out). 19 Monate HRT.»

«Nach dem Krieg war ich auf einem Drogenrausch. Bin geoutet aufgewacht und habe alles verloren. Das Beste, was mir je passiert ist. ❤ Alles zu verlieren, ist ein grossartiger Zeitpunkt, um von Grund auf neu anzufangen.»

«August 2019 (-20 vor HRT) bis März 2021 (19 Monate mit HRT), wobei die schrecklichen Zwischenzeiten bequem übersprungen werden.»

«Nach fast 14 Monaten HRT, werde ich mich endlich öffentlich auf allen sozialen Medien outen! Ich bin bereit!»

«Nach 18 Monaten HRT ändert sich eine Menge, aber ‹Everlong› ist immer noch mein Lieblingssong. 🥰»

(smi)

