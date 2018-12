Leben

Danach suchen Schweizer und Schweizerinnen auf Pornhub am meisten

Pro Minute gehen weltweit 63'992 Nutzer auf Pornhub, tippen 55'750 Begriffe in die Suche ein und klicken 207'405 Videos an. Das geht aus den Jahreszahlen für 2018 hervor, die die Pornoseite selbst herausgegeben hat. Pro Tag wird die Seite durchschnittlich 92 Millionen Mal aufgerufen, was sich zu einer Jahresbilanz von 33,5 Milliarden Aufrufen aufrechnet.

Eine gewaltige Datenmenge, mit der Pornhub auch in diesem Jahr wieder zeigt, wer zu was masturbiert. In Zusammenarbeit mit FM1 hat das Unternehmen auch genaue Zahlen zur Schweiz herausgegeben. Wie sich herausgestellt hat, sucht man hierzulande vor allem nach Pornos, in denen Deutsche und Schweizer mitspielen.

Danach wird in der Schweiz am meisten gesucht

Diese Kategorien werden am meisten angeschaut

76 Prozent der Pornhub-Besucher sind männlich

Die meisten Personen schauen sich Pornos auf dem Handy an

Die Zuger sind am schnellsten fertig, im Glarus braucht man am längsten

Danach wurde weltweit am meisten gesucht:

Diese weiblichen Pornodarstellerinnen waren besonders beliebt

Diese männlichen Darsteller werden besonders oft gesucht

Die Philippinos bleiben am längsten drauf, die Schweiz befindet sich schön im Mittelfeld

Um Mitternacht herrscht besonders viel Verkehr

Ein Blick auf die Porno-Weltkarte

Die Nachfrage nach romantischen Pornos ist deutlich gestiegen

Danach suchen Homosexuelle

Das sind die Lieblingskategorien von Mann und Frau

Nach diesen weiblichen Promis wurde am meisten gesucht

Nach diesen Videospiel-Charakteren wurde besonders oft gesucht

Nach diesen Film- und Serien-Charakteren suchten die Nutzer besonders häufig

Auf den Philippinen ist der Frauenanteil besonders hoch

Und zum Schluss noch dies: Ab 35 Jahren und aufwärts ist «MILF» die Top-Suchanfrage

