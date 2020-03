Leben

Social Media

Coronavirus: Endlich ein bisschen Good News in Form einer Lovestory



Diese Quarantäne-Lovestory ist einfach herzerwärmend 😍

Die ganze Welt sitzt in Quarantäne. Besonders von Singles ist ziemlich viel Kreativität gefragt, was das Datingleben angeht. Als ziemlich kreativ entpuppte sich Jeremy Cohen aus Brooklyn, im US-Bundesstaat New York. In einem Video auf Instagram erzählte der Fotograf von seiner jüngsten Bekanntschaft.

Cohen, gelangweilt zu Hause sitzend, entdeckte eines Tages eine Frau, die auf dem Dach eines Nachbargebäudes tanzte. Begeistert von ihren Dancemoves winkte ihr Cohen zu und die Dame winkte ihm zurück.

bild: instagram/jermcohen

Wäre da nicht die moderne Technik, wäre die Geschichte wohl hier zu Ende. Aber nichts da. Kurzerhand holte Cohne seine Drohne und klebte ein Blatt Papier mit seiner Handynummer darauf. Damit navigierte er den Flugroboter auf Nachbarsdach und erhielt kurz darauf eine Nachricht seiner Angebeteten.

Die beiden verabredeten sich zu einem Date – mit der nötigen Distanz, versteht sich. Cohen dinierte auf seinem Balkon, die tanzende Dame, ihr Name ist übrigens Tory, auf der Dachterrasse. Mit Facetime unterhielten sie sich und stiessen mit Rotwein auf ihr Date an.

bild: instagram/jermcohen

Und weil Cohen Fotograf ist, schoss er auch gleich noch ein paar nette Bilder von Tory.

bild: instagram/jermcohen

«Das Date lief so gut, je nachdem wie lange diese Quarantäne dauert, könnte ich bald in einer Fernbeziehung sein, mit jemandem der gegenüber wohnt», sagte Cohen gegenüber Bored Panda. Das zweite Date stehe nun kurz bevor, so der New Yorker weiter. Wir wünschen auf jeden Fall gutes Gelingen!

(ohe)

Smartphone-Tracking in Pandemie-Zeiten Coronavirus: Erholende Krebspatientin wünscht sich mehr Solidarität

Abonniere unseren Newsletter