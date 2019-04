In Zürich blühen die Bäume – und auf Instagram drehen sie durch (zu recht)

Leben

In Zürich blühen die Bäume – und auf Instagram drehen sie durch



Schick uns dein Blüten-Erlebnis!

Die Schweiz erlebte ein traumhaftes Frühlings-Wochenende. Auch am Montag und am Dienstag bleibt das Wetter mild und sonnig, ehe dann ab Mittwoch teilweise sogar der Winter wieder zurückkehrt.

Besonders prächtig präsentiert sich der Lenz dieser Tage rund um den Zürcher Idaplatz und an der Bertastrasse. Dutzende von Kirschpflaum-Bäumen blühen und locken Bienen und Instagrammer gleichsam an.

Ein bisschen Pink-Kitsch-Overload gefällig? Bitte sehr:

Ursprünglich wollten wir ja einen «Haha-guckt-mal-diese-Influencer-Artikel» schreiben. Nun müssen wir zugeben, dass es uns die #cherryblossoms tatsächlich auch etwas angetan haben.

Deshalb die Frage an euch, werte User: Blüht es bei euch in der Umgebung auch so schön? Wenn ja, wo? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn du sogar noch ein Foto davon hast, ist das natürlich noch besser.

Lang lebe der Frühling! Denn im Winter ist es einfach zu kalt. Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

