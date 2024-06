Marie Willes ist in einer offenen Ehe. screenshot: instagram

Ehemann schläft mit bester Freundin: Marie zeigt ihre offene Ehe – und wie diese scheitert

Auf Marie Willes' TikTok-Account dreht sich alles um ihre offene Ehe. Dabei scheint ihr diese Beziehungsform aber weniger zu gefallen, als sie den Anschein macht.

Marie Willes und ihr Ehemann lebten sechs Jahre lang in einer monogamen Beziehung. Als sie den Wunsch äusserte zu heiraten, willigte er ein: unter der Bedingung, dass sie eine offene Beziehung führen. Ihre Ehe teilt Marie nun seit Monaten auf Social Media – und macht dabei gute Miene zum bösen Spiel.

In einer offenen Beziehung haben die Beteiligten die Freiheit, andere Partner zu haben. Meist sind dies andere Sexualpartner und keine weiteren Liebesbeziehungen. Diese Abmachung hatten auch Marie und ihr Mann. Zusätzlich waren sie aber auch noch verheiratet. In ihrer offenen Ehe gab es zwei Regeln: uneingeschränkte Kommunikation und Verhütung immer mit Kondom. So konnten beide neue Sexualpartner haben und weiter als Liebespaar und Eltern zusammen sein. Denn: Die beiden haben zwei Kinder.

Swingen und Kink-Partys

Für Marie war die Öffnung ihrer Ehe keine leichte Sache. In mehreren Videos zeigt die 36-Jährige, wie sie weint oder davon erzählt, dass es für sie anfangs «unerträglich» war, darüber nachdenken zu müssen, was ihr Mann gerade mit anderen Frauen treibt. In einem ihrer ersten Instagram-Posts schrieb sie zudem, dass sie anfangs viele weitere Regeln hatten wie keine Übernachtungen oder kein Date mehrmals treffen.

Doch auch sie fing an, auf Dates mit anderen zu gehen und berichtete – teils sehr intime – Details von den verschiedenen Treffen.

Zudem lebte Marie durch die Öffnung ihrer Ehe auch ihre Vorliebe fürs Swingen und sogenannte «Kink Partys» aus. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich dabei in freizügigen Outfits und beim Küssen von Frauen.

Mit ihrer Beziehungsform sorgte Marie online für grosses Aufsehen. Viele kritisierten das Konzept und den Widerspruch der offenen Ehe. Marie wehrte sich gegen den Hass und baute auf den verschiedenen Plattformen eine Reichweite von über 160'000 Followerinnen und Followern auf.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer fingen nun aber in den letzten Monaten ebenfalls an, Marie für ihre Beziehung zu kritisieren. So teilte die Influencerin immer wieder Videos, in denen sie betonte, wie gut es ihr mit der offenen Ehe ging. Abzukaufen schienen ihr das aber immer weniger.

«Der Typ vögelt andere und sie macht die Wäsche, was für ein Genie»

Mitte 2023 erzählte Marie erstmals, dass ihr Ehemann angefangen hatte, sich mit ihrer besten Freundin zu treffen. Immer wieder gab es Updates, dass die beiden gerade «in der Therme sich einen schönen Abend machen», während sie zuhause die Wäsche wusch.

So wurde immer mehr Stimmen laut, die Marie vorwarfen, dass sie sich selbst anlügen würde, offene Beziehungen falsch darstellte und ihr Mann sie manipulierte. «Der Typ möchte sich aus finanziellen Gründen nicht scheiden lassen, datet aber ihrer besten Freundin, vögelt andere und sie macht die Wäsche zuhause. Was für ein Genie», schrieb etwa ein User auf TikTok, während ein anderer meinte: «Die Frau lügt sich selbst an und erfindet Dates, damit sie auch was zu erzählen hat. Ich habe so Mitleid mit ihr.»

Auch auf die immer heftiger werdende Kritik reagierte Marie mit einem Lächeln und den Worten: «Ich bin völlig fine damit.» Mitte April 2024 begann das erste Bröckeln: Marie und ihr Mann wollen sich getrennte Wohnungen suchen – und anfangen, auch andere Partner zu haben.

«Verheiratete Freunde»

Der Grund dafür sei, dass sie und ihr Mann grundlegend verschiedene Menschen seien und verschiedene Ansichten von Beziehungen hätten. «Wir sind trotzdem noch glücklich verheiratet, auch wenn es nicht das romantisierte Ehepaar ist, dass man sich vorstellt», so Marie. Als Label für ihre Beziehung schlägt sie «verheiratete Freunde» vor und betont dabei: «Wir haben auch immer noch Sex, darum vielleicht Ehe mit Freundschaft Plus.»

Auch hier war die Kritik wieder riesig. «Das ist einfach eine Trennung mit guter Laune», schrieb etwa ein Zuschauer. Dazu kam, dass Marie während mehrerer Livestreams erwähnte, dass ihr Mann «eine Frau» nun häufiger trifft. Viele gingen davon aus, dass es sich bei der Frau um die beste Freundin von Marie handelte. Zudem schien es in den Videos, als ob diese neue «Freundin» keine offene Beziehung wollte und Maries Ehemann mit ihr monogam leben wollte. Dies hat Marie jedoch nie bestätigt.

Erstmals einen Einblick in ihre schwierigen Emotionen gab Marie nach ihrem Auszug Anfang Juni. Weinend filmte sie sich und meinte: «Die Kinder sind nicht da, niemand ist da. Die Veränderung kickt. Ich realisiere es erst jetzt.»

Jetzt doch getrennt?!

Auch wenn Marie einige Tage später betonte, dass es ihr wieder «blendend» gehen würde, scheint sich auf ihrem Kanal doch einiges verändert zu haben. Unter ihren Videos tauchte immer wieder der Hashtag #breakup auf und sie begann, ohne es weiter zu thematisieren, plötzlich von «ihrer Trennung» zu sprechen.

In einem Livestream liess sie darauf die Bombe platzen und bestätigte, dass sie und ihr Mann sich getrennt haben und «kein Liebespaar» mehr sind. Auf TikTok – wo sie ihre offene Ehe am stärksten thematisiert hatte – hat sie dazu aber noch kein Statement gemacht. So nennt sie ihren jetzigen Ex auch weiterhin ihren Mann und auf Social Media bezeichnet sie sich auch jetzt noch als «verheiratetes Unicorn».

Weder Maries (Noch-)Ehemann noch irgendwelche der erwähnten Personen war je in einem der Videos zu sehen oder haben sonst Stellung genommen. Von aussen scheint es momentan so, als hätte Marie den Zerfall ihrer Ehe dokumentiert und veröffentlicht, ohne sich dabei bewusst gewesen zu sein, dass sie das tat.