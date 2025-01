Kendrick Lamar, Drake, Ye und Taylor Swift: Auch bei den Stars fliegen manchmal die Fetzen. Bild: keystone

Nicht nur Kendrick Lamar und Drake: Diese Promis können sich nicht ausstehen

Auch Prominente liegen öfters mal miteinander im Clinch. Wir haben aufgelistet, wer wen und wieso nicht leiden kann.

Kendra Kotas

Gerade geht die Fehde von Drake und Kendrick Lamar in die nächste Runde, nachdem Drake eine Klage gegen das gemeinsame Label eingereicht hatte. Aber auch bei anderen Stars gab es kleine und grössere Dramen. Wir haben die grössten Promi-Beefs aufgelistet.

Drake vs. Kendrick Lamar

Kendrick Lamar und Drake werden wohl keine Freunde mehr. Bild: AP

Anfangs verstanden sich die zwei Rapper noch gut und gingen sogar zusammen auf Tour. 2013 bekam die Freundschaft einen Knick, als Kendrick Lamar in seinem Track «Control» über Drake lästerte. Im Jahr 2023 wurde das Ganze durch den Rapper J. Cole wieder aufgewärmt, indem dieser sich, Drake und Kendrick Lamar als die «Big 3» des Rap bezeichnete. Lamar reagierte darauf mit der Zeile «Motherfuck the big three / it’s just big me».

Drake zog danach in seinen Tracks «Push Ups» und «Taylor Made Freestyle» über Lamar her, indem er sich über dessen Grösse lustig machte und herausposaunte, Lamar traue sich nicht, in der gleichen Woche wie Taylor Swift seine Songs herauszubringen. Es folgten weitere Songs mit Angriffen und Beschuldigungen auf den jeweils anderen.

Lamar betitelte Drake einen «Master-Manipulator» und behauptete, sein Sixpack sei nicht natürlich entstanden. Drake beschuldigte Lamar der häuslichen Gewalt gegen seine Freundin. Ausserdem sei Lamars Manager der Vater seiner Kinder. Lamar bezichtigte Drake der Sex-, Drogen- und Glücksspielsucht. Auch soll dieser eine Tochter verheimlichen und pädophil sein.

Der Streit blieb aber nicht nur beim musikalischen Duell. Schüsse bei Drakes Haus, wobei ein Wachmann verletzt wurde, werden ebenfalls mit der Fehde in Verbindung gebracht.

Nun ging Drake gegen das Label Universal Music Group gerichtlich vor und verklagte es. Beide Rapper stehen beim Unternehmen unter Vertrag. Drake beschuldigt das Label, illegale Taktiken verwendet zu haben, um Lamars Track «Not Like Us» zu bewerben. Dies stelle laut Drake Verleumdung und Belästigung dar.

Mariah Carey vs. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez und Mariah Carey haben eine über 30 Jahre alte Fehde. Bild: keystone

Die Fehde der zwei Pop-Grössen begann kurz nach Jennifer Lopez' Karrierestart, welcher mit Careys Ex-Ehemann Tommy Mottola in Verbindung gebracht wurde. Der ehemalige Chef eines Plattenlabels wollte gemäss Carey ihre Karriere beenden. Dafür pushte er die Karriere von Lopez. Er versuchte beispielsweise, ein Sample aus Careys Song «Loverboy» in einem Song einer anderen weiblichen Künstlerin zu benutzen. Bei dieser handelte es sich vermutlich um Jennifer Lopez. Auch der Song «I’m real» von Jennifer Lopez sollte angeblich Mariah Carey singen. Während ihre Karriere stagnierte, wurde Jlo immer erfolgreicher.

In den 2000ern wurde eine Aussage von Mariah Carey berühmt, als diese auf eine Frage zu Jennifer Lopez antwortete, sie kenne sie nicht.

Danach gab es immer mal wieder Vorkommnisse zwischen den beiden Sängerinnen. 2013 verweigerte Carey, nach einem Auftritt von Jennifer Lopez bei «American Idol» aufzustehen und zu klatschen. Der Graben zwischen den beiden scheint auch nach über zwei Jahrzehnten tief zu sein.

Justin Bieber vs. Orlando Bloom

Justin Bieber und Orlando Bloom können sich nicht riechen. Bild: keystone

Wenn sich Männer streiten, sind häufig Frauen der Grund. Auch beim Streit von Justin Bieber und Orlando Bloom steht eine Frau im Mittelpunkt.

2014 treffen Justin Bieber und der Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom in einem Restaurant in Ibiza aufeinander. Angeblich flirtete Justin Bieber Blooms Ex, das Model Miranda Kerr, auf einer Modenschau an und provozierte den Schauspieler mit Kommentaren dazu. Dies artete fast in einer Schlägerei aus. Justin Bieber zog nach und postete ein Foto mit Miranda Kerr und dem weinenden Orlando Bloom.

Angeblich rächte sich Bloom bei Bieber dafür und führte später auch eine kurze Beziehung mit Selena Gomez, Justin Biebers Ex.

Nicki Minaj vs. Cardi B

Nicki Minaj und Cardi B sind beides Rapperinnen. Bild: keystone

Der ganze Schlamassel begann dank Twitter (heute «X»). Nicki Minaj likte einen Tweet, in dem Cardi B als schlechte Mutter dargestellt wurde. Cardi B gefiel das gar nicht und sie schmiss bei einem Event auf ihre Rivalin ihren Schuh. Laut Medienberichten soll Minaj schon länger Gerüchte über Cardi B befeuern, um deren Karriere zu schaden. Lange war sie nämlich die Rapperin Nummer eins in den USA. Dies änderte sich mit Cardi B als Konkurrentin.

Brad Pitt vs. Tom Cruise

Brad Pitt und Tom Cruise verkrachten sich wegen eines Filmes im Jahr 1994. bild: keystone

Auch die Hollywood-Grössen Brad Pitt und Tom Cruise können sich nicht ausstehen. Grund dafür ist der Film «Interview mit einem Vampir» vom Jahr 1994, worin beide eine Hauptrolle spielten. Hinter den Kulissen krachte es jedoch. Nach den Dreharbeiten sagte Brad Pitt bezüglich Tom Cruise: «Er hat mich genervt. Während der Dreharbeiten kam ein Punkt, an dem ich anfing, ihn wirklich zu hassen.»

Ein Schauspielkollege verriet, dass Brad Pitt eine Liste mit Namen von Prominenten führt, mit welchen er niemals mehr wieder einen Film drehen möchte. Vermutlich steht auch Tom Cruise darauf.

Sarah Jessica Parker vs. Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall spielten zusammen bei «Sex and the City». Bild: keystone

Die beiden Schauspielerinnen spielten in der Kult-Serie «Sex and the City» mit. Doch genau dort sollen hinter den Kulissen ordentlich die Fetzen geflogen sein. Nach zahlreichen Spekulationen zu ihrer Fehde wurde der Streit öffentlich. Nachdem Parker Cattrall über Social-Media bezüglich des Tods ihres Bruders ihr Mitleid bekundet hat, nannte Cattrall sie eine Heuchlerin. Ausserdem soll Parker sie «grausam» behandelt haben. Der jahrelange Streit soll auch der Grund gewesen sein, wieso Cattrall von einem dritten «Sex-and-the-City»-Film absah.

Auch in der Folgeserie «And Just Like That» hatte Cattrall nur einen kurzen Gastauftritt.

Dwayne Johnson vs. Vin Diesel

Vin Diesel und Dwayne Johnson in Fast & Furious 5. Bild: www.imago-images.de

Sie haben zwar die gleiche Frisur, jedoch bleibt das wohl die einzige Gemeinsamkeit der beiden Schauspieler. Am Set von Fast & Furious 8 soll die Situation eskaliert sein.

Dwayne Johnson soll Vin Diesel als unprofessionell betitelt haben. Auf Social-Media schrieb er: «Manche männliche Co-Stars stellen sich nach aussen als echte Kerle und wahre Profis dar, andere nicht. Wenn ihr im April diesen Film seht und ich in manchen Szenen wirke, als würde ich nicht schauspielern, sondern als ob ich wirklich wütend bin, dann ist das auch so.»



Vin Diesel sagte dagegen, Johnson habe seine Schauspiel-Tipps nicht gut aufgenommen.

Dass der Streit vermutlich noch nicht beigelegt ist, zeigt eine Szene an den diesjährigen Golden Globes. Vin Diesel präsentierte einen Preis. Dabei begrüsste er Johnson, der im Publikum sass, mit den Worten «Hey Dwayne». Dessen Miene verdüsterte sich danach merklich.

Kim Kardashian vs. Paris Hilton

Paris Hilton und Kim Kardashian im Jahr 2006. Bild: FilmMagic, Inc

Sie waren einst beste Freundinnen. 2007 war die Freundschaft jedoch beendet. Grund dafür war ein Radio-Interview von Paris Hilton. Über den mittlerweile berühmten Po von ihrer Freundin sagte sie: «Kims Po würde ich nicht wollen, der ist eklig. Es erinnert mich an Hüttenkäse in einer riesigen Abfalltüte»

Als Kim nicht darauf reagierte, lästerte Hilton weiter. Bis 2020 war von den beiden zusammen nichts mehr zu hören. Jedoch traten sie ab dann wieder zusammen auf.

Taylor Swift vs. Kanye West

Kanye West (Ye) und Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2009. Bild: AP/FR103966 AP

Dieser Streit ging wohl in die Geschichte ein. Kanye West, heute bekannt als Ye, stürmte bei den MTV Video Music Awards 2009 auf die Bühne, als Taylor Swift den Preis für das beste Musikvideo einer weiblichen Künstlerin entgegennahm. Er riss der Sängerin das Mikro aus der Hand und teilte den Anwesenden mit, dass Beyoncé den Preis viel mehr verdient hätte.

Später entschuldigte sich West für seinen Auftritt. Diese Entschuldigung nahm er aber wieder zurück, nachdem Swift einen Song veröffentlichte, in dem es angeblich um ihn ging.

2016 rappte er in einer Zeile in seinem Track «Famous»: «Ich denke, Taylor und ich könnten immer noch was miteinander haben. Warum? Ich habe die Schlampe berühmt gemacht.» Im dazugehörigen Video wird zudem eine Wachsfigur von der nackten Taylor Swift gezeigt.

Der Text sorgte für einen Aufschrei. Dies war wiederum der Auslöser, wieso Kanye Wests damalige Frau Kim Kardashian eine heimlich aufgenommene Aufzeichnung eines Telefongesprächs von Taylor Swift und Kanye West veröffentlichte, welches beweisen sollte, dass die Zeile so abgesprochen war. Taylor Swift dementierte dies jedoch.

Elyas M’Barek vs. Til Schweiger

Elyas M'Barek bekam von Til Schweiger in einem Edelrestaurant eine Ohrfeige.

Auch bei den deutschen Stars gibt es einige Streithähne. Elyas M'Barek und Til Schweiger gerieten nach dem Deutschen Filmpreis 2025 aneinander. Schweiger wurde sogar handgreiflich und gab M'Barek eine Ohrfeige. Der Grund für seinen Ausraster war, dass sein Schauspielkollege seinen Film «Honig im Kopf» nicht zu Ende schaute. Dies nahm Schweiger wohl nicht so gut auf.

Als Grund für seinen vorzeitigen Abgang gab M'Barek an: «Ich musste halt gehen. Der Film war zu lang. Wirklich. Ich hatte noch was vor.»

Mittlerweile haben sich die beiden wieder versöhnt.

Thomas Gottschalk vs. Dieter Bohlen

Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk bei der ZDF-Sendung "Wetten, dass... ?" im Jahr 2003. Bild: EPA dpa

Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk sind beides grosse Showgrössen im deutschen TV. Bei der Sendung «Das Supertalent» sassen sie 2012 sogar zusammen in der Jury. Doch Freunde wurden die zwei nicht – im Gegenteil.

In einem Interview erzählte Gottschalk über diese Zeit: «Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht. Sobald Drehpause war, ist der ins Auto gesprungen und in eine Berliner Nobelkneipe zum Essen gefahren.» Er selber habe in der Kantine gegessen. Gottschalk meinte ausserdem: «Er lässt auch nicht zu, dass ein Gag von jemand anderem als von ihm selbst kommt.»

Bohlen lästerte daraufhin über Gottschalk, dass dieser vom Publikum ausgepfiffen wurde und er ihm helfen musste. Ausserdem behauptete er, Gottschalk habe Angst vor ihm gehabt und bestand deswegen darauf, dass Michelle Hunziger zwischen ihnen sitzen solle. Zudem meinte Bohlen, Gottschalk habe schlecht über Hunziker geredet.

Mittlerweile gab es aber auch versöhnliche Töne. Bohlen sagte über Gottschalk: «Alpha-Männer reiben sich natürlich ab und an, aber für mich war Thomas immer einer der ganz Grossen.» Auch Gottschalk ging einen Schritt auf Bohlen zu und meinte, dass sie zum Streiten zu alt seien.

Weitere Promi-Beefs

Zahlreiche andere Stars gerieten sich in die Haare. Bei einigen dauert dies bis heute an, andere vertrugen sich wieder.