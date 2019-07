Leben

15 klassische Gerichte aus Südostasien, die du kennen musst



15 Spezialitäten aus Südostasien, die du einmal im Leben probiert haben musst Bild: shutterstock

Ich weiss nicht, wie ihr's so habt, aber im Sommer gelüstet es mich nach ... asiatischem Essen! Genauer: südostasiatischem Essen. Also keine indischen Curries oder dergleichen und auch nicht etwa japanische Gerichte, sondern alles, was tropischeren Gefilden entstammt, in einem Wok scharf angebraten wird und pikant gewürzt ist ... ach, ihr versteht schon! Hier 15 der besten:

Bún Chả Gio 🇻🇳

Bild: shutterstock

Aus Vietnam: Lauwarmer Reisnudelsalat mit frittierten Frühlingsrollen!

Rezept hier (YouTube).



Pad Thai 🇹🇭

Bild: shutterstock

Sattsam bekannt. Bekannt weil gut.

Rezept hier.



Gado Gado 🇮🇩

Bild: shutterstock

Indonesischer Salat mit scharfer Erdnuss-Sauce!

Rezept hier.



Khao Soi 🇱🇦

Bild: shutterstock

Aus Laos: Curry mit knusprigen, frittierten Nudeln!

Rezept hier.



Gỏi Cuốn 🇻🇳

Bild: shutterstock

Vietnamesische Salat-Rollen, auch bekannt als summer rolls. Eine leichte, knackige Vorspeise.

Rezept hier.



Chilli Crab 🇸🇬

Bild: shutterstock

Der Klassiker aus Singapur: Krebs in einer süss-scharfen Tomatensauce.

Rezept hier (Englisch).



Satay Padang 🇮🇩

Bild: shutterstock

Satay-Spiessli aus West-Sumatra, in einer curryartigen, dicken Sauce.

Rezept hier.



Son-In-Law Eggs 🇹🇭

Bild: shutterstock

«Schwiegersohn-Eier» aus Thailand: Du weisst es vielleicht nicht, aber das wird deine neue liebste Art, Eier zu essen!

Rezept hier (YouTube).



Banh Mi 🇻🇳

Ja. Das sind Baguette-Sandwiches. Streetfood aus Vietnam, weisch. Und so was von fein!

Rezept hier.



Saik Krok Khmer 🇰🇭

Wurst-Patties aus Kambodscha!

Rezept hier (Englisch).



Mie Kangkung Belacan Medan 🇮🇩

Oder «spicy gebratene Nudeln mit Garnelenpaste und Wasserspinat aus Sumatra», für alle, die kein Indonesisch verstehen.

Rezept hier (Video); hier (Englisch).



Beef Rendang 🇲🇾

Bild: Shutterstock

Mmmh – hier lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen. Je länger das Rindfleisch in diesem malaysischen Klassiker in der Kokosmilch-Masala schmort, umso sämiger und schmackhafter wird das Curry.

Rezept hier.



Banh Xeo 🇻🇳

Bild: shutterstock

Knuspriges Schweinefleisch mit Garnelen in einer Omelette: Genial!

Rezept hier.



Amok 🇰🇭

Bild: shutterstock

Das kambodschanische Nationalgericht: Sämiges Fischcurry, in einem Bananenblatt gedämpft.

Rezept hier.



Mohinga 🇲🇲

Frühstück in Myanmar ohne Mohinga? Geht gar nicht! Was den Vietnamesen ihre Pho, ist den Burmesen ihre Fischsuppe Mohinga, die sie sich gern zum Frühstück oder zum Abendessen schmecken lassen.

Rezept hier.



