Dieter Nuhr attackiert Greta Thunberg und die Klimastreik-Bewegung



Dieter Nuhr lästert über Greta Thunberg und löst Shitstorm aus

«Was darf die Satire? Alles.» So stand es am 27. Januar 1919 im «Berliner Tageblatt». Geschrieben hat diese berühmten Worte damals der Schriftsteller Kurt Tucholsky.

100 Jahre und ein paar Monate später gelten diese Worte immer noch: Satire darf alles. Die Frage ist: Wie gut kommt dieses ominöse «Alles» beim Publikum an?

Comedian Dieter Nuhr jedenfalls erregte mit seiner Satire am Donnerstag in der ARD-Sendung «Nuhr im Ersten» bei einem Grossteil der Zuschauer Ärgernis: Er machte auf der Bühne Witze über die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und deren Rede beim Weltklimagipfel. Viele befanden daraufhin in den sozialen Medien: Hier hört die Satire auf, und lustig ist es auch nicht.

«Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein», sagte Nuhr in seiner Show unter anderem. Und weiter: «Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Da können sie dann ihre Handys aufladen.»

Man müsse die Kritik von Greta Thunberg ernst nehmen, so Nuhr: «Wir haben eine Welt geschaffen, in der siebeneinhalb Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend», sagte der Kabarettist höhnisch.

Nuhrs Auftritt im Video Video: YouTube/Comedy & Satire im Ersten

Das Publikum im Saal brachte er zum Lachen. Viele User auf Twitter fanden diese Art von Humor allerdings gar nicht lustig.

Es tobte ein Shitstorm in Orkanstärke ...

«Nuhr peinlich!» #Nuhr peinlich!

Ein alternder weißer Mann, der sich an einer 16-Jährigen abarbeiten muss.@DasErste — Elisa🧡Beth 👠🇪🇺 (@LisaKlaster) September 30, 2019

«Obszön und unwitzig», fand dieser User ... Ich hätte mich sogar mal als "Nuhr-Fan" bezeichnet. Aber der Greta-Part im Fox News-Stil war geschmacklos, unfair und obszön. Und unwitzig. Dass Sie davor nicht zurückschrecken, zeigt, dass Sie das offenbar nötig haben. Von Ihrer "Quote" dürfen Sie mich künftig subtrahieren. — Michael Franke (@MFranke_DUS) September 28, 2019

«Wenn's wenigstens lustig gewesen wäre» Uff, Dieter. Wenn’s wenigstens lustig gewesen wär. Da hätt ich mir auch einfach weiter Facebook Kommentare durchlesen können, Niveau wär das gleiche gewesen — Bodenturnprinz (@bodenturnprinz) September 29, 2019

«Verbitterung ...» Das ist keine Meinung, das ist Verbitterung. #Nuhr — Torwartsson (@Torwartsson) September 30, 2019

«Das war nicht sehr satirisch, sorry!» Super gemacht Herr Nuhr! Nach dieser Sendung haben Sie sicher ein paar ‚fridays for Hubraum‘ Anhänger als neue Follower dazu gewonnen. Das mit Greta war nicht sehr satirisch, sorry! — Mandy (@mandyLLFD) September 27, 2019

«Geschmacklos», «reaktionärer Dummschwätzer» Dieter Nuhr ist ein reaktionärer Dummschwätzer. Das war er schon immer. Früher hat er das nur etwas besser verpackt. — hartmut klenke (@HartmutKlenke) September 29, 2019

«An die Wissenschaftler traut er sich nicht ran» Es ist so lächerlich und armselig wie sich #Nuhr an den Jugendlichen von #FridaysForFuture abarbeitet.

Die Schüler sind nur das Symtom einer Seit Jahren verfehlten Klimapolitik.

An die Wissenschaftler traut er sich nicht ran. Das ist keine Comedy, das ist pure Feigheit. — reload (@reload___) September 30, 2019

Andere können die Aufregung gar nicht verstehen, sprechen von «Doppelmoral»:

Böhmermann beschimpft Erdogan als 'Ziegenficker':

Satire darf alles!#Nuhr veräppel (ohne ausfallend zu werden) Greta & Fridays for Future:

Hängt das Schwein auf!



Diese Doppelmoral ist schon richtig erbärmlich.

Merken Sie ja vielleicht selber. — Redwyne (@Paxter_Redwyne) September 27, 2019

Der Preis für die ausgewogenste Meinung geht an diesen Tweet:

Übrigens, unpopuläre Meinung: ich finde durchaus, dass das Satire ist. Viele schreiben ja, es sei keine. Klar ist es das, auch rechtskonservative Strömungen haben das und klar "darf" Nuhr darüber Witze machen. Ich find es halt einfach nur kacke, mehr nicht. — mc seeräuberbatman ಠ╭╮ಠ (@LaVieVagabonde) September 30, 2019

Um an dieser Stelle nochmal den über 100 Jahre alten Beitrag Tucholskys zu zitieren: «Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier, nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den.» Lassen wir einfach mal so stehen.

