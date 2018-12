Der Bachelor hat sich entschieden. Was ist das für 1 Clive?

Sie ist 15 und spricht Klartext in Sachen Klimawandel: Wer ist Greta Thunberg?

Ihre Rede ging um die Welt: Die 15-jährige Greta Thunberg hat letzte Woche den Politikern ins Gewissen geredet.

Ihre flammende Anklage am Klimagipfel im polnischen Katowice hörte sich dann etwa so an:

Oder so:

Zeit für eine Annäherung.

Die 15-jährige Schwedin hat prominente Eltern: Ihre Mutter ist Malena Ernman, eine Opernsängerin. Ihr Vater, Svante Thunberg, ist Schauspieler. Ernman veröffentlichte ein Buch, in welchem sie ihre schwierige Familiensituation beschreibt. Ihre …