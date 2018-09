Leben

Wer hat es gesagt: Der Dalai Lama oder Homer Simpson? Bild: montage watson / shutterstock / fox

Beide haben sie sehr weise Dinge von sich gegeben. Der eine mehr, der andere weniger ...

Der Dalai Lama besucht die Schweiz! Vom 21. bis zum 23. September wird Tenzin Gyatso, der gegenwärtige Dalai Lama, Gast in unserem Land sein. Damit du dich nicht blamierst, wenn du ihn per Zufall im Postauto triffst, frische schnell dein Wissen über die weisesten aller Sprüche in unserem Quiz auf!

Wer hat es gesagt?

1. Wir fangen mit einer einfachen Frage an. Von wem stammt folgendes Zitat: «Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld?» 2. «Der Alkohol ist der Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme.» – Wer hat's gesagt? 3. «Das Internet? Gibt’s den Blödsinn immer noch?» – Wer war es? 4. «Um beliebt zu sein, muss man nett sein, jeden Tag. Um gehasst zu werden, muss man gar nichts tun.» – Auf wen tippst du? 5. «Alle ausser mir sind dumm.» – Wer sagte dies? 6. «Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen.» – Jetzt aber, das muss doch vom Dalai Lama sein. Oder? 7. «Wann werden es die Leute endlich begreifen: Demokratie funktioniert einfach nicht.» – Wer sagte dies? 8. So, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Wer sagte Folgendes: «Vergib mir, sprechendes Lama!»

1. Zum warm werden eine einfache Frage: Wofür steht das «J.» in Homer J. Simpson? Das ist eine Fangfrage! Homer hat gar keinen zweiten Namen! Das war ein Rechtschreibfehler im Bild. «J» steht für Jebus! Darum meint er danach immer, dass Jesus eigentlich Jebus heisst. Das «J» steht für Jay! Das weiss jetzt also wirklich jeder. Nein, nein, alles falsch: Das «J» steht für Jonas, in Anlehnung an die Jonas Brothers. 2. Weil «Homer J. Simpsons» nicht gerade der coolste Name der Welt ist, lässt er sich zu Max Power umbenennen. Das hast du sicher gewusst. Aber weisst du auch, in welchen grandiosen Namen er «Marge» ändern lässt? 3. Jaja, Marge und Homer sind trotz zahlreicher Ehekrisen das absolute Traumpaar. Weil er ihr etwas bietet, was sonst NIEMAND kann. Was? Absolute und unbegrenzte Aufopferung! Unbändige und grenzenlose Liebe! Vollständige und totale Abhängigkeit! Überwältigende und einnehmende Lustlosigkeit! 4. Was klebt der Babysitterin an der Hose und zaubert Homer diese Gier ins Gesicht? Ein seelenloser Stahlbolzen Ein Zauber-Donut Der Rest von seinem Kaugummi Die Gummi-Venus von Milo Seine Medizin Das Speck-«I» 5. Nelson und Bart veranstalten im Schulbus ein «Wettrollen» und schicken je eine Orange und einen Apfel ins Rennen. Wen oder was feuert Ralph an? 6. Was macht Homer in dieser Szene als Nächstes? Homer isst die Fliege mit seiner Chamäleon-Zunge. Homer schmeisst den Tisch um mit seinem Bauch. Homer zerschmettert die Fliege mit seinem Kopf. Homer setzt sich auf die Fliege. 7. Was ist Homers Meinung über Blumen? Beende den Satz: «Ach, Blumen ... ... die Kardashians der Pflanzenwelt.» ... die Möchtegernmodels der Pflanzenwelt.» ... die angemalten Huren der Pflanzenwelt.» ... die Cheerleader der Pflanzenwelt.» 8. Zurück zum eigentlichen Star der Serie: Ralph. Homer hat eine Wunde am Bein. Ralph möchte sie gerne anfassen. Was geschieht als Nächstes? Ralph fällt in Ohnmacht. Milhouse fällt in Ohnmacht. Homer fällt in Ohnmacht. Niemand fällt in Ohnmacht. Ralph fasst die Wunde an und die wächst gleich über seine Hand. Alles falsch! Marge kommt mit dem Desinfizierzeug rein und Ralph sagt: «Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter». 9. Für wie viel Geld verkauft Bart seine Seele an Milhouse? 10. Apropos Milhouse: Wie lautet sein ganzer Name? 11. Bleiben wir gleich bei Milhouse: Gegen was ist er NICHT allergisch? 12. Und zum Abschluss wieder eine einfache Frage: Was hatte die Simpsons-Familie NIE als Haustier? Einen Elefanten Ein Pony Einen anderen Hund als Knecht Ruprecht Ein Schwein Einen Affen Bolivianische Baumeidechsen Eine Schreiraupe Eine Maus Eine Ameise Eine Schlange 13. Bonus: Welchen Namen hat Bart seinen bolivianischen Baumeidechsen gegeben?

