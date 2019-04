«Mimimi» – Wie schnell bist du empört?

Quiz

1. Justin Bieber hat sich zu einem Ersten-April-Witz hinreissen lassen. Er postete ein Ultraschallbild und ein Bild von seiner Frau Hailey bei einer angeblichen gynäkologischen Untersuchung. Dann löste er die Sache mit dem Bild unten auf: Hailey ist gar nicht schwanger! April fools! Was ist deine Reaktion darauf?

Die Frage ist: Was interessiert mich weniger? Justin Bieber oder die Empörung über seinen April-Scherz?

«Ech mein, jede cha mache, was er well, well jede stod dezue, was er macht.»

Man sollte sowas verbieten. Schwangerschaft ist kein Witz. Vor allem nicht für Frauen, die keine Kinder kriegen können oder sogar schon mal welche verloren haben. Geschmacklos!

Mist, das habe ich voll verpasst. Kann ich jetzt noch etwas unter dem Hashtag #PregnancyIsNotAJoke twittern? Oder komm ich dann daher wie die alte Fasnacht? Hmm ... Wahrscheinlich sieht es jetzt sowieso keiner mehr. Justin Bieber hat sich ja schon entschuldigt.

Wie humorlos und empfindlich die Welt doch geworden ist.