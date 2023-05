Bild: Walter Werks

Platz da, E-Scooter! Hier kommt der VOLKSPOD

Nein, deine Augen täuschen dich nicht. Diese geschwungene Form, dieser Scheinwerfer ... richtig erkannt! Das ist der Kotflügel eines VW-Käfers.

Der VW Käfer, bekanntlich eines der am meistproduzierten Autos der Geschichte, wurde seit je her als Plattform für Modifikationen und Aufbauten verwendet. Stichwort Meyers Manx Beach Buggy und Konsorten – die Kombination aus relativ einfacher Mechanik und Massenverfügbarkeit war dazu prädestiniert, ein Standard für Hotrodder und Kit-Car-Hersteller auf der ganzen Welt zu werden.

Und auch für Minibike-Hersteller, offenbar.

Wobei «Minibike-Hersteller» vielleicht die falsche Bezeichnung wäre für Brent Walter aus Huntington im US-Bundesstaat Indiana. «Daniel Düsentrieb» wäre wohl eine treffendere Beschreibung – mit dem Zusatzvermerk allerdings, dass Brents Erfindungen tatsächlich funktionieren.

Von Beruf Ingenieur, bezeichnet sich Brent auf seiner Insta-Page als «maker and builder of a variety of things». Dabei ist eine klare Vorliebe für Oldschool-Maschinenmechanik zu erkennen. Hier etwa eine Maschinensäge aus dem Jahr 1946, von Brent liebevoll restauriert:

Nun aber zum Thema Minibike: Bereits Brents Grossvater war in dieser Hinsicht ein Tüftler. Hier ein Roller, den Opa Walter konstruiert hat (wiederum von Brent restauriert).

Dort wohl entstand die Idee , ein solcher Mini-Scooter mit Brents Liebe für alte VW Käfer zu kombinieren. Gesagt, getan! Womit gemeint ist: Hier wurde getüftelt und experimentiert, wie man den Rahmen eines Scooters effizient verkleinern kann, damit ein vorderer Kotflügel eines VW Käfers bequem drüber passt.

Auf seiner Instagram-Seite hat Walter den gesamten Bauprozess dokumentiert.

Entstanden sind zunächst zwei – leicht unterschiedliche – Mini-Roller:

«Der Originale (grün) hat einen 79-cm2-Motor und ist, obwohl komplett funktionstüchtig, eher eine Designstudie. Der Zweite (blau) hat etwas mehr Bodenfreiheit und einen 212-cm2-Motor und ist somit etwas praktischer, um auf der Strasse herumzufahren.» Brent Walter

Markenname: Volkspod.

Seither wird Brent natürlich mit Anfragen überhäuft, ob er sie verkauft oder gar daraus eine Serienproduktion machen will.

Ob daraus tatsächlich ein Geschäft entstehen wird, ist unklar. Fakt ist, dass Brent inzwischen zwei weitere Volkspods gebaut hat: Einen in Feldgrau ...

... und einen unlackiert und in Originalfarbe belassen, der zudem einen optionalen Transport-Seitenwagen besitzt.

Und dann hat Brent noch ein Mini-Modell eines Volkspods:

Falls sich jemand wundert, wie's ist, auf so was herumzufahren:

Ach, ja: Bestimmt fragt ihr euch, woher Brent die VW-Kotflügel für seine Volkspods her hat. Nun, hier ist Brents Auto, im Kaufzustand, ...

... und so sieht's heute aus.

Das perfekte Arbeitsgerät!