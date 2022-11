Staffel 5 von «The Crown» ist da! So gut sind die neuen Darsteller gecastet

Am Mittwoch startet die inzwischen 5. Staffel der Netflix-Familiensaga über die britische Königsfamilie. Inzwischen sind wir in den Neunzigerjahren angelangt (Season 5 umfasst die Zeit von 1991 bis 1997) und, wie bereits bei Staffel Nr. 3, wurden alle Rollen neu besetzt, um das Altern der Figuren zu reflektieren.

Wichtigster Neuzugang in Season 5 ist natürlich Imelda Staunton als Queen Elizabeth II.:

Klicke auf's Bild, um die echte dargestellte Figur zu sehen!

Zur Erinnerung: In den Staffeln 3 und 4, die den Zeitraum von 1964 bis 1990 umfassen, war es Olivia Colman ...

... und in den ersten beiden Staffeln (1947 bis 1964) Claire Foy:

In Season 5 wird Prince Philip, Duke of Edinburgh, neu von Jonathan Pryce dargestellt.

In den Staffeln Nr. 3 und 4 war es Tobias Menzies:

Und in den ersten beiden Staffeln Matt Smith:

Spannend wird die neuste Staffel gewiss auch, weil sie den Zeitraum der Trennung von Prince Charles und Princess Diana umfasst und auch den tragischen Tod der Prinzessin. Diana wird neu dargestellt von Elizabeth Debicki ...

... und Charles von Dominic West:

Lady Diana Spencer, wie sie bürgerlich zuerst hiess, war erstmals in Season 4 zu sehen, wo sie von Emma Corrin gespielt wurde:

Hier ist sie mit ihrem Verlobten Prince Charles ...

... aka der Schauspieler Josh O'Connor (der auch bereits in der 3. Staffel den Thronfolger spielte).

Ach ja, Prince Charles tauchte schon in Season 2 auf, wo er von Julian Baring dargestellt wurde:

Was uns in der 5. Staffel von «The Crown» Spannendes erwartet? Mitunter der Grund für die Trennung des Thronfolger-Paars: Charles' langjährige Liebe, Camilla Parker Bowles, dargestellt von Olivia Williams:

Camilla Shand hiess sie mit Geburtsnamen, und sie tauchte bereits in Season 3 auf – dargestellt von Emerald Fennell:

Wer erinnert sich an Dianas Schwarm? Richtig – der Ägypter Dodi Al-Fayed, der, wie Diana, ebenfalls im Auto-Crash in Paris ums Leben kam. In «The Crown» wird er dargestellt von Khalid Abdalla ...

..., während sein Vater, der schwerreiche Businessman und Harrods-Besitzer Mohamed Al-Fayed (der zeitlebens an eine Verschwörung glaubte, die zum Tod seines Sohnes und der Prinzessin führte), von Salim Daw gespielt wird:

Und wer war Premierminister anno 1991, dem Jahr, in dem Season 5 von «The Crown» beginnt?

Jawohl – es war John Major, der hier von Jonny Lee Miller dargestellt wird. Major war von 1990 bis 1997 Premierminister. Dessen Vorgängerin, eine gewisse Margaret Thatcher, führte von 1979 bis 1990 die britische Regierung.

In «The Crown» sieht man sie in der 4. Staffel, wo sie von Gillian Anderson dargestellt wird.

Queen Elizabeth II. hat während ihrer Regentschaft insgesamt 15 verschiedene Premierminister erlebt. Ihr erster war Winston Churchill, der in der 1. Staffel von «The Crown» von John Lithgow gespielt wird:

Weiterhin werden Mitglieder der Royal Family in Season 5 zu sehen sein. Princess Margaret, die Schwester der Queen, etwa wird neu von Lesley Manville dargestellt:

In den Staffeln Nr. 3 und 4 war es Helena Bonham-Carter, die die Prinzessin spielte ...

... und in Season 1 und 2 Vanessa Kirby:

Auch die Tochter der Queen, Princess Anne, wird mit Claudia Harrison neu besetzt:

In den Staffeln 3 und 4 wurde Anne von Erin Doherty dargestellt:

BONUS: Sie waren in den ersten beiden Staffeln zu sehen und sind somit nicht mehr aktuell – aber so was von verdammt gut besetzt: Alex Jennings und Lia Williams als Duke of Windsor und Wallis Simpson.