Die Welt hat laut WHO ein riesiges Alkoholproblem

Die Welt hat ein riesiges Alkoholproblem. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt in einem am Freitag veröffentlichten Bericht vor den enormen gesundheitlichen und sozialen Konsequenzen des Alkoholkonsums.

2016 seien dadurch weltweit rund drei Millionen Todesfälle oder 5.3 Prozent aller Sterbefälle verursacht worden. Das waren mehr Todesfälle als durch Tuberkulose, HIV/Aids und Diabetes verursacht wurden. Allein 2.3 Millionen Männer starben laut WHO an den Folgen ihres Alkoholkonsums.

Die …