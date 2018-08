Nächste Schweizer Medaille an der EM + Top-Leistung von Alex Wilson

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Alex Wilson überzeugte an den EM in Berlin in den Halbfinals über die 200 m. Obwohl er in seinen Lauf nicht durchzog, kam er in 20,16 Sekunden bis auf 2 Hundertstel an seinen Schweizer Rekord heran. Wilson, die Nummer 3 der europäischen Saisonbestenliste, zieht mit dem besten Halbfinal-Resultat in den Endlauf ein.«Ich konnte locker laufen», betonte er. Er habe noch Reserven, er fürchte am Donnerstagabend keine Gegner. «Ich freue mich.» Mit Wilsons Vorstellung im Halbfinal wäre alles …