«Liebe Sonne, ich muss kurz etwas loswerden ...»

Wetter Schweiz: Ein offener Brief an die Sonne, die mir fehlt



Die Sonne schaut zurzeit nur sporadisch vorbei – zulasten von aufregenden Fussballabenden in Public Viewings oder den Feierabendbierchen in den Badis. Zeit, ein «ernstes» Wörtchen mit der Sonne zu reden.

Liebe Sonne,

Unsere Beziehung ist nicht immer leicht. Oft können wir uns nicht sehen. Besonders im Winter schaust du nur selten vorbei. Das nehme ich in Kauf. Daran habe ich mich langsam gewöhnt. Manchmal guckst du dann trotzdem ganz spontan vorbei und bescherst mir ein Donnerwetter an Glückshormonen. Vor lauter Dopamin, Serotonin und wie die alle heissen rücken die Tücken unsere Fernbeziehung dann wieder in den Hintergrund.

Im Sommer haben wir jeweils viel Zeit miteinander verbracht. Du hast mir so manche Wanderrouten gezeigt, mich in jegliche Badis begleitet und an langen Sommerabenden an die schrillsten Orte ausgeführt.

In diesem Jahr ist alles etwas anders. Du kommst nur sporadisch vorbei. Manchmal bist du so geladen, dass du mich am Abend mit dem Gewitter im Stich lässt und dich dann gleich mehrere Tage zurückziehst. Zurzeit häufen sich auch deine Aussetzer über Tag. Ich weiss, das liegt alles nicht an mir.

Ich mag wohl ein bisschen ungeduldig sein. Schliesslich haben wir noch den ganzen Juli und August, bevor du dich allmählich wieder mehr zurückziehen musst. Doch gerade jetzt ist die beste Zeit, um unvergessliche Momente zu erleben. Die Badis sowie die Restaurants und Bars sind geöffnet, die die Europameisterschaft ist am Laufen, es gibt sogar Public Viewings. Und das Beste: Die Schweiz steht im Viertelfinale (!!!).

Nur macht das alles nicht so viel Spass, wenn du nicht dabei bist. Guck doch mal wieder vorbei. Du fehlst nicht nur mir. Meine Freunde fragen immer und überall nach dir. Du bist schon fast zum Tagesthema Nummer 1 geworden. Aber davon erzähle ich dir beim Bierchen am Freitag, um 18.00 Uhr.

Bis dahin!

Deine Sontal Chantal

