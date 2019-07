Leben

Netflix hat ein Raucher-Problem – Angriff der Tabaklobby



Das Wichtigste in Kürze:

2018 haben sich die Darstellungen von Rauchern in den beliebtesten Netflix-Serien von Jugendlichen vervierfacht – allen voran: «Stranger Things» Staffel 2. Das hat eine neue Studie der Anti-Rauchergruppe Truth Initiative ergeben, die nun passend zum Start der dritten Staffel von «Stranger Things» veröffentlicht worden ist.

Netflix verspricht Besserung und hat angekündigt, alle Darstellungen von Tabakkonsum in zukünftigen Produktionen, die für Jugendliche ab 14 freigegeben werden sollen, auszuschliessen. Ausnahme: Historische Gründe.

Auch in Projekten, die für ältere Altersgruppen freigegeben werden, soll in Zukunft auf Zigarren, E-Zigaretten und Co. verzichtet werden, schreibt futurzone.at – es sei denn, sie seien «essentiell für die kreative Vorstellungen der Künstler oder für die richtige Charakterdarstellung».

screenshot: netflix

Chief Hopper aus «Stranger Things» mag ein spitzenmässiger Cop sein, aber der Mann raucht sich regelrecht ins Grab (als wären die ganzen «Upside Down»-Sporen in seiner Lunge nicht schon Dreck genug). Ein gutes Vorbild für seine meist ziemlich jungen Zuschauer ist der Polizist in Sachen Gesundheit jedenfalls nicht.

Die amerikanische Anti-Raucher-Gruppe «Truth Initiative», so berichtet das Magazin »Variety«, war deshalb so sauer auf Netflix und die Produzenten von »Stranger Things«, dass sie die zweite Staffel der Grusel-Serie als Spitzenreiter der Tabak-Verherrlicher gekürt hat. Generell, so kritisiert die »Truth Initiative" werde in beliebten Shows rund viermal so viel Raucherei gezeigt wie im vergangenen Jahr... Hust!



Netflix reagiert

Der Streaming-Anbieter teilte gegenüber «Variety» mit, bei Shows mit FSK 14 oder weniger in Zukunft gar keinen Tabak mehr zeigen zu wollen. Übrigens auch keine E-Zigaretten. Die Ausnahme würden in Zukunft auch historische oder dokumentarische Serien bilden.

Natürlich haben die Anti-Raucher ihre neue Studie sehr bewusst genau auf den Start der dritten Staffel von «Stranger Things» getimt, die am 4. Juli anläuft. In ihrer Analyse zu Season zwei bescheinigen sie der Show einen 44-prozentigen Anstieg an Szenen, in denen Leute rauchen.

In der ersten Staffel waren es demnach noch 182, in der zweiten schon 262. In Staffel drei? Das könnt ihr ab heute ja selbst nachzählen. Beziehungsweise... Vielleicht hat Hopper ja auch einfach mit dem Rauchen aufgehört? Nie im Leben...



Quellen:

(mbi, watson.de / dsc)

