«House of the Dragon» kommt im August – 4 weitere GoT-Spin-offs in Arbeit

Fans kriegen für den August ein Startdatum für das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon». Es sind aber bereits weitere GoT-Projekte in Arbeit.

Letzte Woche wurde bekannt, dass am 21. August 2022 das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» startet. Das sind lediglich zwei Wochen, bevor die zweite sehnlichst erwartete Fantasy-Serie «The Rings of Power» anfangs September prämiert.

«House of the Dragon» ist allerdings nicht das einzige GoT-Spin-off, auf das sich Fans freuen können. Entertainment Weekly berichtet von vier weiteren Spin-offs der HBO-Erfolgsserie, die bereits in Planung sind.

Zwei weitere Prequels («The Long Night» und «Flea Bottom») wurden zwar bereits wieder verworfen. Für «The Long Night» wurde eine Pilotfolge mit Naomi Watts in der Hauptrolle gedreht, bevor sie abgesetzt wurde. Die gestrichene Serie «Flea Bottom», die von den Slums in King's Landing handeln sollte, war noch nicht weit fortgeschritten.

«House of the Dragon»

«House of the Dragon» erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen und spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen in «Game of Thrones». In der Serie geht es um den Bürgerkrieg «Tanz der Drachen» (im Original: Dance of the Dragons), der zwischen zwei rivalisierenden Fraktionen des Hauses Targaryen ausgetragen wird.

Die erste Staffel umfasst 10 Folgen und basiert auf dem über 700 Seiten dicken Roman von George R.R. Martin «Fire & Blood», der 2018 erschien. Martin ist als Produzent an der Serie beteiligt.

Erste Bilder:

Besetzung:

Matt Smith als Daemon Targaryen

Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen

Paddy Considine als Viserys Targaryen

Olivia Cooke als Alicent Hightower

Rhys Ifans als Otto Hightower

Steve Toussaint als Corlys Velaryon

Eve Best als Rhaenys Velaryon

Sonoya Mizuno als Mysaria

Graham McTavish als Ser Harrold Westerling

Jefferson Hall als Tyland Lannister/ Jason Lannister

In der Schweiz wird «House of the Dragon» auf Sky zu sehen sein.

Teaser:

«The Sea Snake»

Steve Toussaint spielt den Seefahrer Corlys Velaryon («Die Seeschlange») in «House of the Dragon». Bild: hbo

In «The Sea Snake» geht es um Corlys Velaryon, der auch «Die Seeschlange» genannt wird. Velaryon ist der grösste Seefahrer in der Geschichte der Sieben Königslande. «The Sea Snake» ist eine direkte Vorgeschichte von «House of the Dragon» und folgt dem jungen Velaryon auf seinen Entdeckungsreisen in Länder jenseits von Westeros. Er ist der erste Mann aus den Sieben Königslande, der direkt über Qarth hinaus bis zum Goldenen Reich von Yi Ti reist.

In seinen Reisen wird er so viele exotische Reichtümer erwerben, dass er zum reichsten Mann von Westeros und damit zu einer zentralen Figur in der königlichen Politik wird.

Ursprünglich hiess die Serie «9 Voyages», sie wurde allerdings umbenannt, weil George R.R. Martin nicht zwei Spin-offs mit Zahlen im Titel wollte.

In «House of the Dragon» wird Corlys Velaryon von Steve Toussaint gespielt. Wer die Rolle in «The Sea Snake» übernimmt, ist noch nicht bekannt.

«Ten Thousand Ships»

Fanart: Nymeria, die eine Flotte nach Westeros führt. Bild: gameofthrones.fandom.com

«Ten Thousand Ships» spielt rund 1000 Jahre vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und handelt von der Prinzessin Nymeria, einer Vorfahrin der Häuser Martell und Dayne. Nymeria eroberte und regierte Dorne, eine der neun Regionen, aus denen die Sieben Königslande zusammengesetzt sind.

Nach ihr ist Nymeria Sand, eine der acht Bastardtöchter (auch Sandschlangen genannt) von Oberyn Martell benannt.

Der Titel der Serie kommt von einer militärischen Aktion, bei der Nymeria anordnete, ihre eigenen Schiffe zu verbrennen, nachdem ihre Armee von Essos nach Dorne reiste und eine Umkehr nicht mehr möglich war.

George R.R. Martin hat bestätigt, dass Amanda Segel Regie führen wird. Sie lieferte für das GoT-Spin-off bereits einige Drehbuch-Entwürfe ab, was die Serie vorantreiben soll.

«Dunk & Egg»-Serie

Aegon V Targaryen wurde als Junge Egg genannt. Bild: awoiaf.westoros.com

«Dunk & Egg» spielt lediglich 90 Jahre vor «Game of Thrones». In den gleichnamigen Büchern geht es um den Ritter Dunk (Ser Duncan the Tall) der zum Lord Commander der Königsgarde wird und seinen Knappen Egg, dem künftigen Herrscher der Sieben Königlande: Aegon V. Targaryen. Dieser war der Grossvater von Daenerys.

George R.R. Martin schreibt auf seinem Blog, dass die Serie den Büchern treu sein wird. Die erste Staffel basiert auf «The Hedge Knight». Der Titel der Serie ist noch nicht bekannt, wird aber bestimmt nicht «Dunk & Egg» heissen, da sie sonst noch mit einer Sitcom verwechselt werden könnte, wie Martin schreibt. Ein möglicher Titel wäre: «A Knight of the Seven Kingdoms».

«The Golden Empire»

«The Golden Empire» ist eine animierte Serie. Viel ist noch nicht bekannt, George R.R. Martin schrieb allerdings auf seinem Blog, dass «sich die Dinge sehr schnell entwickeln und ich liebe, liebe, liebe einige der Konzeptbilder, die ich sehe». Und weiter: «Ich denke, die Grafik und die Animation werden einfach wunderschön sein».

Die Serie ist in Yi Ti angesiedelt. Yi Ti ist eine Region im Osten des Kontinents Essos. In «Game of Thrones» kommt Yi Tin praktisch nicht vor.

Es sind noch weitere animierte GoT-Serien in Planung, da ist allerdings noch nichts bekannt.