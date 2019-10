Leben

«Stranger Things»: Teaser zur 4. Staffel und erste Theorie zum Inhalt



Bild: Netflix

«Stranger Things 4» hat einen Teaser – und deutet Rückkehr von [Spoiler] an

Sind Sie's wirklich, Chief?

Es hat wohl niemand daran gezweifelt, dass der enorme Erfolg von «Stranger Things» nach der dritten Staffel, die im Juli auf Netflix erschienen ist, daraufhin in eine vierte Runde gehen würde. Dass wir allerdings nicht einmal drei Monate später schon einen Teaser für ebenjene bekommen würden, hat sicher niemand erwartet.

Der Teaser mit dem Titel «Official Announcement», also «Offizielle Ankündigung», ist zwar bloss knackige 45 Sekunden lang und verrät inhaltlich so gut wie nichts über die kommende Staffel noch darüber, wann es denn so weit ist – doch verleiht er Hoffnung. Darauf, dass Hopper, dessen vermeintlicher Tod im dritten Staffelfinale heftig diskutiert und angezweifelt wurde, eben keineswegs tot ist.

Aber sehen wir uns den Teaser doch erstmal an: Video: YouTube/Stranger Things

Keine Gesichter, nur das schleimige Upside Down bekommen wir zu sehen. Wie kommt gefühlt ganz Twitter dann auf die Idee, dieser Teaser deute bereits an, Hopper lebe noch? Dafür gibt es mehrere Indizien – aber lasst uns kurz Revue passieren. Was geschah am Ende der dritten Staffel mit Hopper?

Belassen wir es bei der Kurzfassung: Mit der Zerstörung der russischen Waffe, die das Portal zwischen den Welten öffnete, verschwand Hopper. Die Serie wollte uns daraufhin sehr angestrengt (und herzzerreissend) den Eindruck vermitteln, der liebenswerte Chief sei tatsächlich gestorben. Eine Leiche sahen wir aber nie – und die allerletzte Szene, die plötzlich in Russland spielte, deutete stark auf Hoppers Überleben hin, sprachen die Russen doch von einem unbenannten «Amerikaner» in ihrer Gefangenschaft. Inwiefern bestätigt das der Teaser nun?

«We're not in Hawkins anymore.»

#StrangerThings4 we’re not in hawkins anymore bc we’re going to russia to save hopper pic.twitter.com/tocBDDH3pz — aseel (@milevenup) September 30, 2019

Mit diesen Worten entlässt uns das kurze Video. «Wir sind nicht mehr in Hawkins» – wenig verwunderlich, ist schliesslich ein grosser Teil der Protagonisten im Staffelfinale aus dem kleinen Ort in Indiana weggezogen. Aber vielleicht wollen diese Worte auch auf Russland anspielen. Die Russen waren in Staffel 3 schliesslich die grossen Bösen und haben es offenbar sogar geschafft, einen Demogorgon gefangen zu nehmen.

Ihre Story ist demnach sicher noch nicht vorbei. Und geht es nach Russland, werden wir sicher den mysteriösen «Amerikaner», von dem sie sprachen, zu sehen bekommen. Hopper, bist du's?!

Die Hütte

wHAT IF HOPPER IS SOMEHOW SURVIVING IN THE UPSIDE DOWN AND HAS BILLY WITH HIM JKDFJDS THEYRE LIKE HIDING OUT IN THE UPSIDE DOWN VERSION OF HIS CABIN pic.twitter.com/lB511K7WtO — 𝔢𝔩𝔦 - 𝔰𝔱𝔯𝔢𝔞𝔪 𝔱𝔴𝔢𝔫𝔱𝔶 𝔱𝔴𝔢𝔫𝔱𝔶 (@ahoykeery) September 30, 2019

Wer genau hinsieht, entdeckt im Teaser zur linken Seite des «Stranger Things»-Logos Hoppers Hütte im Wald, in der er mit Elf bis zu seinem Verschwinden lebte. Nur steht dieses Exemplar hier nicht in der realen Welt, sondern im Upside Down – der Parallelwelt, aus der die Demogorgons stammen.

Ist Hopper am Ende gar nicht in Russland, sondern wurde durch die Zerstörung der Portal-Maschine ins Upside Down befördert und fristet dort jetzt ein trauriges Dasein wie einst Will in Staffel 1?

Apropos ...

LIGHT, LIGHT, NO LIGHT



COULD THIS BE HOPPER???? pic.twitter.com/cBgXPymMxY — tonsi (@hopwheelr) September 30, 2019

Im Laufe des Teasers erlischt ein Licht: Blinkende Lichter dürften bei jedem Gänsehaut verursachen, der sich an Staffel 1 erinnert. Will bediente sich damals vorrangig Lichterketten, um aus dem Upside Down mit seiner Mutter Joyce zu kommunizieren.

Das leuchtende und dann flackernd verschwindende Licht im Teaser könnte darauf hindeuten, dass auch in der kommenden Staffel wieder jemand versehentlich in der finsteren Welt gelandet ist und versucht, aus dieser mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Wir können uns nur wiederholen:

HOPPER, BIST DU'S?

Was meint ihr: Lebt Hopper noch? Schreibt's in die Kommentare!

(watson.de)

