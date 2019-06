Tierische Party: Homosexuelles Pinguin-Paar feiert Pride im Londoner Zoo

Das sind die Hitzerekorde (fast) aller Länder

Die Hitzewelle hat uns im Griff. Doch von den weltweiten Hitzerekorden sind wir (zum Glück) noch ein gutes Stück entfernt. Da liegt die Schweiz nur auf dem 96. Rang von 164 untersuchten Ländern.

Der Temperaturrekord in der Schweiz liegt seit dem 11. August 2003 in Grono GR. Damals wurden 41,5 Grad Celsius gemessen. MeteoSchweiz schreibt dazu allerdings, dass die Messstation an einem felsigen Südhang lag, unter den heutigen Messbedingungen auf dem Talboden wären es nur 40,5 Grad gewesen. Es war bisher das einzige Mal in der Schweiz, dass die 40-Grad-Schallmauer offiziell durchbrochen wurde.

Doch wo liegt die Schweiz damit im internationalen Vergleich? Wir haben die Hitzerekorde aus …