Frau denkt, sie schwimmt mit Delfinen – aber es waren Orcas 😳

Zum ersten Mal gelingt einem Privaten ein bemannter Testflug ins All

Als erstes privates Raumfahrtunternehmen hat Virgin Galactic am Donnerstag ein bemanntes Flugzeug von den USA aus ins All geschickt. Unternehmenschef Richard Branson sprach von einem neuen «Kapitel in der Erkundung des Weltraums».

Der Brite will Privatleute kĂŒnftig fĂŒr 250'000 Dollar ins All bringen. Die Piloten erreichten bei ihrem Testflug eine Höhe von 82,7 Kilometern. Nach US-Definition liegt die Grenze zum Weltraum bei etwa 80,4 Kilometern und damit in geringerer Höhe als nach