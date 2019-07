136 verwahrloste Hunde aus Haus befreit – der Anblick der Tiere ist schockierend

«The Witcher» soll Netflix' «Game of Thrones» werden – hier ist der erste Trailer

Mit The Witcher bringt Netflix noch in diesem Jahr eine Serie, die wohl zu den meisterwarteten Titeln des aktuellen Jahres gehört. Der Druck ist dementsprechend gross. The Witcher hat dank der Romanvorlage und der Game-Adaption weltweit eine riesige Fangemeinde. Nun hat Netflix den ersten Trailer veröffentlicht, der uns einen ersten Eindruck der Serien-Adaption vermittelt.

In der Hauptrolle des Hexers sehen wir Ex-Superman Henry Cavill. Er selbst hatte sich schon bevor er die Rolle des Geralt …