Leben

Tiktok

TikTok-Star erntet Shitstorm und macht mit Reaktion alles noch schlimmer



TikTok-Star erntet Shitstorm und macht mit Reaktion alles noch schlimmer

Charli und Dixie D'Amelio sind Schwestern – und beide sehr erfolgreich auf TikTok. Beide haben Millionen Follower auf der Kurzvideo-Plattform, die 19-jährige Dixie fast 50, ihre 16-jährige Schwester Charli sogar 100 Millionen.

Bild: Wikipedia

Aktuell haben die beiden allerdings Ärger. Angefangen hatte es mit einem YouTube-Video. Das zeigte Dixie und ihre Familie, wie sie von einem Privatkoch ein Dreigänge-Menü serviert bekommen. Dabei äussern sich die beiden Schwestern abfällig über das servierte Essen. Als Dixie eine Muschel aus der Paella isst, spuckt sie diese in den Garten und verlangt Chicken-Nuggets in Dinoform.

Bei den Fans kam das Video überhaupt nicht gut an. In den sozialen Medien wurden die beiden für ihr kindisches Verhalten kritisiert. Auf den Profilen der Influencerinnen tauchten Kommentare auf wie «Meine Mutter hätte mir eine Ohrfeige gegeben, wenn ich mich so beim Abendessen verhalten hätte» oder «Sorry, aber eine verzogene Göre zu sein, ist kein Humor».

Viele forderten mehr Respekt und Demut, dafür, dass es den beiden so gut gehe. Innert kürzester Zeit verlor Charli über eine Million Follower.

Neues Video macht alles noch schlimmer

Während die 16-jährige Charli jedoch schlau genug war, nicht weiter auf die massive Kritik zu reagieren, sondern lieber die Füsse still hielt, musste ihre Schwester alles noch schlimmer machen.

Sie veröffentlichte ein Video auf TikTok, in dem sie die Angelegenheit indirekt kommentierte. Dabei tanzte sie zu dem Song «Fuck the Police» der US-Rap-Crew N.W.A., den in dieser Version ebenjene YouTuberin Trisha Paytas mitrappt. Dummerweise kam dabei auch das N-Wort vor, das Trisha ebenfalls gut hörbar mitrappte – als Weisse ein absoluter Fauxpas. Statt die Wogen zu glätten, machte die 19-Jährige die ganze Sache nur noch schlimmer und sieht sich nun mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert.

Wir haben das Jahr 2020. Ein weisses Mädchen benutzt das N-Wort mit einem Lächeln im Gesicht [...]. Willst du mich verarschen?

Dixie löschte das Video schliesslich und entschuldigte sich auf Twitter.

(om/pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Fotos, die zeigen, wie ernst Tiere «Social Distancing» nehmen Crazy, diese Flyboardartistin geht momentan auf TikTok viral. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter