Leben

TV

Kölner «Tatort» war Quotenhit – aber was war mit den Gesichtern?



Der letzte «Tatort» war ein Quotenhit – aber ein Detail spaltet die Meinung der Zuschauer

Die Thematik vom Köln-«Tatort» am Sonntag war schwer. Es ging um alte Bomben, die noch immer unter der Stadt liegen. Den Zuschauern stellte sich allerdings eine ganz andere Frage.

Ein Artikel von

Ballauf und Schenk hatten es diesmal mit einem Bombenentschärfungsteam zu tun. Ein Mitarbeiter starb bei einer Explosion. Ein Unfall? Schnell kam heraus, dass mehr dahinter steckte. Weniger die Story, als viel mehr eine scheinbare Kleinigkeiten sorgten hinterher im Netz für Fragezeichen bei den Zuschauern.

Warum waren die Gesichter abgeschnitten?

Ästheten fiel relativ schnell die sonderbare Bildgestaltung im «Tatort» auf. Die Ermittler erschienen sehr oft nur halb auf dem Bildschirm. Viele Zuschauer fühlten sich dadurch irritiert. Tatsächlich handelt es sich dabei einfach um ein besonderes Stilmittel der Verantwortlichen. Via Twitter liessen sich zahlreiche «Tatort»-Fans dazu aus. Die Meinungen über den besonderen Blickwinkel waren dabei gespalten. Während die einen begeistert waren, störten sich andere darüber.

Alternativtitel zum heutigen #Tatort :"Gesichter am Rande des Bildschirms"— Thorsten Beckershaus (@thobec136) March 31, 2019

Halbe Gesichter find ich toll #Tatort— 💜was_solls_cst💜 (@Keks_cst) March 31, 2019

27 Minuten vor den Dreharbeiten hat der Kameramann durch Zufall eine Taste namens "Zoom" gefunden. Neugierig wie er ist, hat er sie direkt exzessiv ausprobiert. #Tatort— Julian (@derjulian84) March 31, 2019

Der Verantwortliche fürs Bild hat eine aufn Popo verdient #Tatort— Doktor (@konsil) March 31, 2019

Hat der Kameramann vom heutigen #Tatort erst kürzlich den Kurs "halbe Gesichter" belegt?— R.E.Kraemer (@alltagsmotive) March 31, 2019

Anscheinend war der Kameramann in diesem #Tatort ständig besoffen.Anders sind die halben Gesichter nicht zu erklären. pic.twitter.com/J3iDUMSn1f— Benny Illinger (@IamIllgner) March 31, 2019

Halbe gelbe Gesichter, ich mag nicht mehr. 🙈#Tatort— Rose Wood (@RoseWoodBlog) March 31, 2019

Was ist mit der Currywurst passiert?

Und noch etwas wunderte die Zuschauer. Der Köln-«Tatort» bedeutet für viele auch gleichzeitig Currywurst. Die Ermittler Max Ballauf ( Klaus J. Behrendt ) und Freddy Schenk ( Dietmar Bär ) stehen traditionsgemäss eigentlich in jeder Folge an der gleichen Imbissbude, essen eine Currywurst und trinken ihr Bierchen. Nicht so am vergangenen Sonntag. Viele Zuschauer vermissten dieses Ritual:

Ich vermisse die Currywurst...deshalb das Minus an der 2 😉 Das Kölner Team ist mir immer sympathisch, die Story war in Ordnung, es gab aber schon mal einen spannenderen Tatort. Freue mich trotzdem schon auf den nächsten! 😊 #tatort @Tatort— Laura Mosig (@laura_mosig) March 31, 2019

Wo war die Currywurst? 2- Mit Currywurst 1+— Paul Raffeiner (@paulraff26) March 31, 2019

Aus Quotensicht ein «Bombengeschäft»

Abgeschnittene Gesichter hin oder her, aus Quotensicht war der «Tatort» ein voller Erfolg. Knapp zehn Millionen Zuschauer haben bei Ballauf und Schenks 75. Fall eingeschaltet. Im Schnitt 9.80 Millionen Menschen sahen den neuen Einsatz für die Schauspieler Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär am Sonntagabend um 20.15 Uhr – das ist ein Marktanteil von 27.6 Prozent.

Am kommenden Sonntag ermitteln dann die Kollegen vom « Polizeiruf 110 ». Im Film «Kindeswohl» haben es die Komissare mit einem Mord in einem Rostocker Waldstück zu tun.

(JSp/t-online.de)

«Tatort»-Ermittler Thiel und Boerne im Rotlicht-Sumpf

Schweizerdeutsche Märchen von einem «Tatort»-Kommissar

Alles, was du über den Tatort wissen musst Eine Geiselnahme im «Tagesschau»-Studio, ein irrer Tschiller und viel dicke Hose – der Schweiger-«Tatort» im Check Link zum Artikel Lieber Til Schweiger, schweig lieber! Dieser Facebook-Post ... Ach, lest es selbst Link zum Artikel Wegen Terroranschlägen in Paris: Schweiger-«Tatort» verschoben Link zum Artikel Harald Schmidt wird Mitglied beim Tatort-Team in Freiburg (nein, das ist kein Advents-Scherz) Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter